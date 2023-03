Không thể đăng kiểm xe, người dân nơm nớp lo quá hạn 1 ngày cũng bị phạt

Tái diễn tình trạng quá tải đăng kiểm

Tính đến ngày 2/3, Hà Nội còn 11 trung tâm đăng kiểm hoạt động nhưng do thiếu nhân lực, nhiều trạm chỉ vận hành 1-2 dây chuyền, công suất hoạt động ước tính hơn 40%.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã huy động cả cán bộ bị khởi tố được tại ngoại đi làm việc nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân dẫn tới tái diễn cảnh ùn tắc ô tô tại các trạm đăng kiểm những ngày qua.

Trưa ngày 3/3, chị Hạnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, ô tô đến ngày 5/3 hết hạn đăng kiểm nhưng chị vừa đi tới 2 trung tâm đăng kiểm ở quận Long Biên, huyện Gia Lâm đều thấy đóng cửa.

Hôm qua, chị sang trung tâm đăng kiểm ở quận Long Biên chờ xếp hàng 2 giờ thì bất ngờ nhận thông báo trạm đóng cửa. Chị vòng đến trung tâm đăng kiểm ở Sài Đồng (huyện Gia Lâm) nhưng quá đông. Chị tiếp tục đưa xe đến trạm đăng kiểm ở huyện Thanh Trì nhưng đã hết số.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), từ nửa đêm đã có nhiều chủ xe xếp hàng chờ đợi đến lượt đăng kiểm.

Anh Minh (huyện Đông Anh) chờ từ 5h đến 11h ngày 2/3 vẫn chưa đến lượt. Anh mong các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết tình trạng quá tải đăng kiểm hiện nay.

“Xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng. Thế nhưng bây giờ chúng tôi không đăng kiểm được đâu phải do lỗi của chúng tôi. Cơ quan đăng kiểm nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc lực lượng công an tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn”, anh Minh kiến nghị.

Ô tô lại xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V ở quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: N. Huyền)

Trước nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm do thiếu hụt nhân sự trầm trọng, hôm 26/2, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã đưa ra một loạt giải pháp như xin tuyển dụng gấp nhân sự, kiến nghị sửa quy định để giảm số đăng kiểm viên trên mỗi dây chuyền.

Tuy nhiên, các giải pháp này đều cần thời gian thực hiện. Do đó, ông An “xin công an đừng xử phạt xe vừa quá hạn đăng kiểm”.

Có nên tạm dừng xử phạt ô tô mới quá hạn đăng kiểm?

Trao đổi với VietNamNet về đề nghị tạm dừng xử phạt xe vừa quá hạn đăng kiểm, TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng, đây là giải pháp tình thế mà Cục Đăng kiểm đưa ra trước thực trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Theo ông Thủy, Bộ GTVT nên có văn bản đề xuất giải pháp này với Bộ Công an. Trong đó, cần nêu rõ từng loại, từng đời xe sẽ được gia hạn (miễn xử phạt) trong thời gian bao lâu. Việc cụ thể hóa này sẽ làm căn cứ không xử phạt những xe đến hạn nhưng chưa thể đăng kiểm được.

Tuy nhiên, ông Thủy cũng nhấn mạnh, đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế, về lâu dài “ô tô không thể không đăng kiểm”.

“Việc đăng kiểm liên quan đến tính mạng, tài sản không chỉ đối với chủ phương tiện mà còn cho cả những người xung quanh. Vậy nên xử lý việc này cần có sự phối hợp giữa Bộ GTVT và Bộ Công an trên cơ sở đánh giá chặt chẽ của đơn vị chuyên môn là Cục Đăng kiểm”, ông Thủy lưu ý.

Tái diễn tình trạng quá tải đăng kiểm xe ô tô ở Hà Nội. (Ảnh: N. Huyền)

Đồng quan điểm với ý kiến trên, PGS.TS Võ Trí Hảo, Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho rằng, việc đề nghị công an tạm thời không xử phạt chủ xe vừa quá hạn đăng kiểm là phù hợp. Bởi vì trên thực tế, việc này từng được áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19.

Ông Hảo nhấn mạnh, đây là tình huống khó khăn nên cơ quan quản lý cần thống nhất đưa ra một tuyên bố rõ ràng để tránh rủi ro cho người dân.

Theo đó, có thể tính tới cơ chế ân hạn để người dân bớt lo lắng. Lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông có thể thống nhất phát đi thông báo về việc ân hạn cho phương tiện vừa hết hạn đăng kiểm. Nếu gặp những phương tiện này ngoài đường, họ có thể nhắc nhở, cảnh cáo nhưng không phạt tiền người dân.

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Công ty Luật HTC Việt Nam, nhận định, đề xuất trên chưa có cơ sở pháp lý nhưng lại phù hợp với thực tiễn quá tải đăng kiểm. Nếu đề xuất này được áp dụng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân có thêm thời gian thực hiện thủ tục đăng kiểm.

Do đó, luật sư Hùng kiến nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn cho các trường hợp bất khả kháng, cụ thể là với những ô tô không thể đăng kiểm đúng hạn.

Ngô Huyền