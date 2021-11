Từ câu chuyện Thượng uý công an cứu trẻ đuối nước: Sơ cứu như thế nào cho đúng

Ngày 2/11, câu chuyện một cháu bé 7 tuổi bị đuối nước, may mắn được thượng uý công an cứu sống bằng cách hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Câu chuyện thật xúc động được nhiều người chia sẻ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ có một chi tiết, thiếu uý công an đã cầm hai chân dốc ngược cháu bé chạy quanh sân, đây là động tác cấp cứu sai.



Theo BS Trần Văn Phúc – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, khi người chết đuối bị sặc nước, theo phản xạ ngay lập tức nắp thanh quản đóng lại, nước tràn vào phổi rất ít. Nạn nhân uống no nước vào dạ dày. Nguyên nhân chết không phải dạ dày chứa đầy nước, mà chết vì thiếu oxy, nên biện pháp dốc ngược chạy quanh sân không có tác dụng. Ngay cả khi phổi có một ít nước, thì dốc ngược cũng không thể ra được, nước trong phổi chỉ có thể hấp thụ vào máu khi nạn nhân thở được trở lại. Vì vậy, dốc ngược chỉ làm mất cơ hội cứu sống.



Bởi vậy, ngay khi đưa nạn nhân lên bờ, việc đầu tiên là kiểm tra trong miệng có dị vật rong rêu gì không, nếu có thì xoay đầu sang một bên để dùng ngón tay móc hết dị vật. Tiếp theo, kiểm tra nếu ngừng thở và không có mạch, thì phải thực hiện hồi sức tim phổi nhân tạo.



Đặt nạn nhân nằm ngửa, lòng bàn tay đặt lên trán ấn xuống, tay kia nâng cằm lên và cho nạn nhân há miệng. Hít hơi thật sâu, ngậm vào miệng nạn nhân và thổi trong 1 giây hết sức, làm như vậy 2 lần.



Lòng bàn tay đặt vào điểm giữa hai núm vú, tay kia đè lên mu với các ngón tay đan xen vào nhau, thực hiện ép tim 30 lần, độ sâu khoảng 5cm; làm liên tục như vậy, có thể kéo dài hàng tiếng cho đến khi nào nạn nhân thở lại thì mới dừng, rồi chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.



BS Phúc nhấn mạnh thổi ngạt và ép tim mới là chìa khoá cứu sống nạn nhân, dốc ngược không những chẳng có tác dụng, mà còn làm mất cơ hội cứu sống, đây là kiến thức và kĩ năng mọi người cần phải biết.

Hình ảnh Thượng uý công an cứu cháu bé.

Kĩ năng đầu tiên, là nhận ra một người bị đuối nước.



Chúng ta thường mặc định trong đầu rằng người đuối nước sẽ la hét, giãy giụa và kêu cứu. Thực tế không phải vậy. Nhiều gia đình đi tắm biến, có khi cùng nhóm khá đông người, bãi tắm cũng rất đông, nhưng bỗng dưng có một người chết đuối không ai biết.



Khi đuối nước, nước xộc vào mồm, nên người bị đuối nước không thể la hét, họ cũng bị chìm xuống thường là tư thế thẳng đứng, nên cùng lắm 2 tay giơ lên chới với như đang chơi đùa, cùng cái đầu lập lờ. Vậy nên khi đi tắm cùng nhau, mỗi người nên có trách nhiệm với người xung quanh, thấy ai đó để nước ngập đầu quá 20-30s thì phải nghĩ ngay rằng người đó bị đuối nước.

Tiếp theo, khi cứu người đuối nước, cần phải biết rằng theo phản xạ nạn nhân với được cái gì sẽ nắm chặt và không rời, với được ai đó thì sẽ dìm xuống để mình nổi lên. Bởi vậy, không nên để nạn nhân túm tay chân mình, sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất nên đưa cho nạn nân bất cứ cái gì có thể nổi, như cành cây, miếng xốp, phao bơi, phao tự tạo bằng quần áo, cây gậy… để nạn nhân bám chặt rồi kéo vào bờ.

Nếu tiếp cận nạn nhân trực tiếp, chỉ khi bạn là người có kĩ năng bơi lội rất giỏi, nên tiếp cận từ phía sau.



BS Phúc cho rằng hiện nay cần giáo dục sơ cứu người đuối nước. Cứu người đuối nước thế nào cho đúng cách thay vì mọi người chủ yếu truyền nhau kinh nghiệm, như dốc ngược và chạy nên nhiều trường hợp không cứu kịp.

Hành động thượng uý công an tìm mọi cách để cứu sống cháu bé, ai cũng cảm động, đó là hành động tuyệt vời, mọi người biết chuyện đều chân thành cám ơn. Nhưng qua câu chuyện này, chúng ta cũng cần phải nhìn thấy những thao tác sai, đó chỉ là kĩ năng cực kì cơ bản mà ở các quốc gia khác họ đều dạy hết sức cẩn thận, ai cũng biết. Đừng vì hình ảnh đẹp mà quên đi những chi tiết sai nguy hiểm – BS Phúc nhấn mạnh.

K.Chi