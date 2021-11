Tài xế xe khách lái xe bỏ chạy sau khi phát hiện một hành khách nghi mắc Covid-19

Trước đó vào tối 26/11, xe khách mang BKS: 47B-029.87 chở hơn 20 hành khách xuất bến từ huyện Ea H’leo đi TP HCM.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe khách vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm (TP Buôn Ma Thuột) để test nhanh Covid-19 cho hành khách và lái xe.

Kết quả tets nhanh cho thấy một hành khách trên xe dương tính với Covid-19 và hành khách này được đưa vào khu vực cách ly tạm thời của bệnh viện đồng thời nhân viên y tế hướng dẫn tài xế cho xe và hành khách ở lại để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tới xử lý.

Lúc này lái xe đã không chấp hành mà cố tình chở số hành khách còn lại rời khỏi bệnh viện đi về hướng TP Hồ Chí Minh bất chấp quy định về phòng chồng dịch Covid-19

Đến sáng nay (27/11), phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định đồng thời cũng ra thông bào tìm người trên chiếc xe khách này.

Công an phường Yên Phụ đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc đôi vợ chồng chống đối, gây rối, tấn công công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ để giải quyết.