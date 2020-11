Những lý lo cần ăn thật nhiều táo

Từ lâu mọi người đều biết táo rất giàu vitamin C, chất xơ, khoáng chất và chứa nhiều loại chất chống oxy hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra ăn táo tác động rất lớn mọi mặt trên cơ thể. Đầu tiên, táo giúp răng chắc và khoẻ. Tất nhiên, táo không thể thay thế kem đánh răng, nhưng bằng việc ăn táo thường xuyên giúp tăng sản xuất nước bọt giảm số lượng vi khuẩn trong miệng, và qua đó giảm việc hư răng.

Ăn táo tốt cho sức khỏe

Táo chứa đầy chất xơ hòa tan, một bí quyết giúp lượng đường huyết ổn định. Theo một nghiên cứu, những người ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 thấp hơn 28% so với những người không ăn táo.

Các hợp chất phenolic có trong vỏ táo như quercetin và epicatechin ngăn chặn sự tích tụ cholesterol trên thành động mạch, do đó hỗ trợ lưu lượng máu bình thường.

Sỏi mật phát triển khi mật trong túi mật đông đặc do dư thừa cholesterol. Để tránh sỏi mật, các bác sĩ thường khuyên mọi người nên có chế độ ăn nhiều chất xơ, mà táo vốn có hàm lượng chất xơ cao giúp điều chỉnh mức cholesterol.

Táo có thể giảm táo bón nhờ hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra nó có thể giảm tiêu chảy vì chất xơ pectin có trong táo có tác dụng tốt cho ruột kết để kiềm chế việc vào phòng vệ sinh thường xuyên.

Các nhà khoa học quan sát thấy rằng, lượng chất xơ hòa tan cao có trong táo làm chậm sự hình thành mảng bám giàu cholesterol trong động mạch. Ngoài ra, hợp chất phenolic có trong táo ngăn chặn cholesterol xấu đóng rắn trong thành động mạch, do đó giữ cho tim khỏe mạnh.

Gan của bạn có nhiệm vụ đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Hầu hết chuyên gia đều nghi ngờ về chế độ ăn kiêng giải độc có thể gây hại nhiều hơn lợi. May mắn thay, một trong những loại thực phẩm tốt nhất và đơn giản nhất giúp giải độc gan là táo.

Táo rất giàu polysaccharide pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp đào thải độc tố và cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Táo cũng chứa một chất dinh dưỡng làm sạch tự nhiên được gọi là axit malic giúp loại bỏ độc tố khỏi máu.

Ăn táo rất tốt để giảm cân, vì táo có 2 phẩm chất tạo nên độ no là nước và chất xơ. Do đó, ăn táo trước bữa ăn giúp mọi người có cảm giác no nên ăn ít hơn, và giảm việc hấp thụ calo.

Các loại táo đỏ chứa đầy một chất chống oxy hóa gọi là quercetin. Các nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng quercetin có thể giúp cải thiện và củng cố hệ thống miễn dịch.

Theo plo.vn