Hai triệu liều vắc xin Moderna đã về đến Việt Nam, chuyển khẩn cấp 1 triệu liều cho TP.HCM

Sáng nay (10/7), hai triệu liều vắc xin Moderna do Mỹ trao tặng Việt Nam để đối phó với dịch Covid-19 đã về tới sân bay Nội Bài.

Hai triệu liều vắc xin Moderna do Mỹ trao tặng đã về đến Việt Nam (ảnh UNICEF)

Tin mới nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa chỉ đạo chuyển khẩn cấp 1 triệu liều vắc xin Moderna do Hoa Kỳ hỗ trợ qua cơ chế COVAX về sáng nay cho TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, 2 triệu liều vắc xin Moderna về tới Việt Nam nằm trong số 80 triệu liều vắc xin mà Tổng thống Hoa Kỳ cam kết cung ứng từ nguồn vắc xin trong nước hồi tháng 5, trong đó xấp xỉ 41 triệu liều được phân phối thông qua Cơ chế COVAX, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận vắc xin, ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ: “Lô vắc xin này mang đến cho chúng ta hy vọng về một hồi kết cho cuộc chiến chống COVID-19. Nó mang đến cho chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.”

Việt Nam đã thành công trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, do nguồn cung vắc xin hạn chế trên toàn cầu, tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam còn ở mức thấp. Cho đến nay, chỉ khoảng 4% dân số đã được tiêm vắc xin trong khi số ca lây nhiễm đang tăng mạnh trong một vài tuần qua.

“Liên Hợp Quốc hoan nghênh lô vắc xin Covid-19 đầu tiên do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vắc xin COVAX đã đến Việt Nam”, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết. “Để thoát khỏi đại dịch, con đường rõ ràng nhất là đảm bảo tiếp cận vắc xin công bằng cho đội ngũ nhân viên y tế và các nhóm ưu tiên như người cao tuổi và người có bệnh lý nền ở mọi quốc gia. Hỗ trợ vắc xin là biện pháp tức thì và cấp thiết giúp giải quyết vấn đề này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi những quốc gia có nguồn vắc xin dồi dào hỗ trợ ngay hôm nay để có thể bảo vệ những đối tượng có nguy cơ cao nhất càng sớm càng tốt.”

Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các đối tác trên toàn cầu trong nỗ lực chấm dứt những tác động của đại dịch đối với sức khỏe người dân và nền kinh tế. Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hoa Kỳ đã đóng góp 2 tỷ Đô la cho Liên minh Toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) hỗ trợ mua sắm và vận chuyển vắc xin COVID-19 đến 92 quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Với dự kiến tài trợ thêm 2 tỷ Đô la đến năm 2022, Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho Cơ chế COVAX. Đóng góp cho Cơ chế COVAX là hỗ trợ đảm bảo tiếp cận vắc xin COVID-19 cho những nhóm dân số có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, bao gồm đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu. Tại Việt Nam, bên cạnh quyên góp vắc xin, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 17,7 triệu Đô-la cho hoạt động phòng, chống dịch từ những ngày đầu.

Ngoài lô vắc xin hôm nay, Việt Nam trước đó đã tiếp nhận 2.493.200 liều vắc xin AstraZeneca thông qua Cơ chế COVAX. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) đồng khởi xướng với UNICEF là đối tác triển khai chính.

Kể từ khi lô vắc xin đầu tiên đến Việt Nam hồi đầu tháng 4 thông qua Cơ chế COVAX, đến nay cả nước đã tiêm gần 4 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Nguồn vắc xin bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý I năm 2022.

Vắc xin Covid-19 tiếp tục đến Việt Nam thông qua Chương trình COVAX là một tín hiệu đáng khích lệ, song việc tiêm phòng cho tất cả các nhóm ưu tiên sẽ cần nhiều thời gian. Bởi vậy, để giảm lây lan dịch bệnh, người dân cần tiếp tục thực hiện 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế.

Như vậy, tính đến ngày 8/7, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc xin bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca, trong đó có vắc xin từ chương trình Covax và từ nguồn mua, 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng. 2.000 liều vắc xin Spunik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều Vero Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ. Và ngày 7/7 vừa qua, lô vắc xin Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam gồm 97.110 liều.

