‘Ngón chân Covid’, triệu chứng lạ ở bệnh nhân nhiễm nCoV

Covid-19 có những triệu chứng cơ bản như ho khan, sốt, mệt mỏi, khó thở. Tuy nhiên, một số bệnh nhân còn bị mắt đỏ, mất khứu giác. Gần đây, các bác sĩ da liễu đề cập thêm một hiện tượng lạ ở bệnh nhân Covid-19 được gọi là “ngón chân Covid”.

Ngón chân Covid là gì?

Bác sĩ Esther Freeman, đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho hay, một số bệnh nhân bị tím đỏ ở chân. Hiện tượng này xuất hiện trước khi bệnh nhân có các triệu chứng phổ biến khác. Thậm chí, một số người dương tính với virus nCoV không bị ho, sốt, khó thở nhưng vẫn có “ngón chân Covid”.

Tình trạng này thường bắt đầu với sự đổi màu của da chân, tay sang màu đỏ hoặc tím. Sau đó, da ở có thể bị phồng rộp hoặc loét. Các khu vực bị tác động gồm đầu ngón tay, ngón chân và hai bên bàn chân. Khi đó, bệnh nhân có cảm giác da nóng ran, ngứa ngáy.

Trong các triệu chứng có thể xuất hiện trên da của bệnh nhân nhiễm nCoV, “ngón chân Covid” có thể coi là điển hình nhất.

Ngón chân của một bệnh nhân Covid-19 (30 tuổi)

Nguyên nhân gây ra “ngón chân Covid”?

Mặc dù việc nghiên cứu mới bắt đầu nhưng các chuyên gia đã đưa ra một số giả thuyết.

Theo bác sĩ Freeman, có thể virus đã gây ra viêm nhiễm. Hiện tượng này gần giống như bệnh cước khi da bị viêm với các biểu hiện sưng tấy.

Một ý kiến khác cho rằng, triệu chứng trên do chứng huyết khối có thể gặp ở bệnh nhân Covid-19.

“Tôi không chắc do lý do này hay lý do khác. Có thể mỗi yếu tố góp một phần gây ra hiện tượng đó”, bác sĩ Freeman nói.

Hiện tượng này có phổ biến không?

Bác sĩ Freeman đã tiến hành kiểm tra 100 bản báo cáo ghi lại tình trạng của những người nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Gần một nửa số bệnh nhân đã có vết tím đỏ ở chân hoặc tay. Ở một số ca đây là triệu chứng duy nhất.

Tuy nhiên, bác sĩ Freeman vẫn khá cẩn trọng: “Tôi không lấy những ngón chân màu tím đỏ để ám chỉ ‘Tôi chắc chắn sắp bị bệnh’”.

Cũng theo khảo sát trên, hiện tượng này phổ biến ở những người trẻ tuổi và trẻ em hơn.

Cách chữa trị cho “ngón chân Covid”

Đối với những bệnh nhân không có các triệu chứng nào khác, sẽ không có cách chữa trị riêng. Bác sĩ Freeman khuyên nếu thấy dấu hiệu chân bị như vậy, bạn hãy liên lạc với bác sĩ da liễu và đề nghị xét nghiệm nCoV.

Tuy nhiên, những người có bệnh lý nền như phản ứng thuốc hay rối loạn mô liên kết cũng có triệu chứng tương tự. Bởi vậy, các bác sĩ cần hỏi kỹ tiền sử bệnh của người tới khám.

Các triệu chứng da khác của bệnh nhân Covid-19?

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, bệnh nhân Covid-19 có thể có những triệu chứng trên da giống như các bệnh do nhiễm virus khác.

Các bác sĩ đã chỉ ra một số biểu hiện cơ bản như: những nốt sưng ở chân tay; tổn thương mạch máu ở tay, chân với những bệnh nhân nặng; hoại tử ở những người người có triệu chứng rõ rệt và bệnh nền.

Tầm quan trọng của phát hiện “ngón chân Covid” không nằm ở bản thân tình trạng này. Đây có thể là dấu hiệu nhận biết để bạn tránh lây nhiễm bệnh cho người khác khi chưa có các triệu chứng Covid-19 điển hình.

An Yên (Theo Today)