Hi hữu: Bộ sạc điện thoại di động nằm chình ình trong bàng quang người đàn ông

Bộ sạc điện thoại di động nằm chình ình trong bàng quang người đàn ông

Sự việc hi hữu xảy ra với một người đàn ông 30 tuổi ở Guwhati, Ấn Độ. Khi bị đau bụng người đàn ông đã đi tới bệnh viện và bác sĩ phát hiện trong bàng quang có bộ dây sạc điện thoại di động.

Trên mạng xã hội, bác sĩ giải phẫu Walliul Islam tại bệnh viện tư ở Guwhati cho biết bệnh nhân đã đến bệnh viện vì bụng đau dữ dội.

Kết quả chụp X quang cho thấy đoạn dây cuộn tròn bên trong bàng quang của người đàn ông. Đoạn dây dài khoảng 61 cm và các bác sĩ quyết định phải tiến hành phẫu thuật lấy nó ra.

Các bác sĩ cho bệnh nhân dùng thuốc trong 2 ngày để giảm bớt cơn đau trước khi tiến hành phẫu thuật. Theo các bác sĩ, sự việc hi hữu như vậy có thể là do người đàn ông đã nuốt hoặc không may đưa vào để thoả mãn tình dục.

5 bác sĩ giỏi đã cùng nhau thực hiện ca phẫu thuật hiếm có trong 45 phút.

Một bác sĩ thừa nhận rằng ông chưa từng gặp trường hợp tương tự trong suốt 25 năm hành nghề.

Ông nói: "Chúng tôi cho bệnh nhân uống thuốc nhuận tràng trong hai ngày vì không thể phẫu thuật ngay lập tức. Chúng tôi quyết định phẫu thuật kiểm tra đường tiêu hoá. Bệnh nhân không thành thật khi nói sự thật nên chúng tôi phải tự kiểm tra."

Trước đó, cũng ở Ấn Độ xảy ra sự việc hi hữu tại bệnh viện ở Tonk, Rajasthan. Các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện sản phụ Mum Raju, 24 tuổi, hạ sinh em bé có hình dạng kỳ lạ.

Bé gái có 4 chân và 3 tay ở Ấn Độ

Sản phụ Raju đã sinh thường cặp song sinh trong đó bé trai bình thường nhưng bé gái là trường hợp một 2 bào thai bị dính liền. Bé gái có tổng cộng 4 chân và 3 tay. Được biết, vợ chồng sản phụ đều không biết chữ và chưa từng đi siêu âm trong suốt thời gian mang thai.

Bé gái có hai chân và một tay thừa bao phủ toàn bộ vùng ngực và bụng. Bé là một trong số 3 bào thai của sản phụ nhưng trong quá trình phát triển bé gái này bị một bào thai khác đã dính liền với nhau. Bác sĩ cho biết phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ phần tay chân thừa của bé gái.

HD (lược dịch)