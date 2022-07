Thủ phạm khiến chồng từ thế chủ động bỗng dưng 'lơ' chuyện ấy

Vài năm trước chồng khoẻ như 'vâm' chỉ sau một thời gian 'chuyện ấy' trồi sụt đã khiến chị Nga nghi ngờ và quyết đưa chồng đến bệnh viện kiểm tra.



Chị Đỗ Thuý Nga (39 tuổi) và chồng (hơn chị 4 tuổi) tìm tới bác sĩ nam khoa khám vì chứng bệnh khó nói. Trước đó, chuyện chăn gối đều anh chủ động đòi hỏi vợ là chính nhưng vài năm nay thì lại đổi lại sang người chủ động là chị Nga.



Chị Nga cảm thấy chồng không còn sung mãn như trước, lần nào cũng làm cho xong chuyện, được 1 - 2 phút đã đầu hàng. Hụt hẫng, khó chịu và nghi ngờ khiến chị Nga cáu gắt, tính tình khó chịu. Bản thân chị trẻ trung, xinh đẹp nhưng luôn thấy thiếu thiếu ở vấn đề sinh lý, stress nhất là tâm trạng lúc nào cũng nghi ngờ.



Chị Nga cho rằng anh “vắt chanh” bên ở ngoài nên về nhà chỉ còn cái vỏ cho vợ. Dù anh có giải thích chị vẫn không tin. Anh chồng bề ngoài trông trẻ, phong độ nhưng khi tiếp xúc với bác sĩ mới thấy nỗi khổ. Bản thân anh thừa nhận 3 năm nay cảm thấy không còn hứng thú chuyện chăn gối. Anh đã không có hứng thú thì với vợ hay phụ nữ khác cũng không, nhưng vợ vẫn nghi ngờ nên hai vợ chồng đành phải vào viện kiểm tra.



Bác sĩ cho làm xét nghiệm nội tiết tố nam. Kết quả nồng độ testosterol của chồng chị Nga xét nghiệm qua máu chỉ còn 7 nanomol/lít, mức bình thường ở người trưởng thành là 10 đến 35 nanomol/lít. Trong khi đó, anh lại có dấu hiệu của tăng huyết áp khi huyết áp lên tới mức 160mmhg. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, chị Nga mới tin rằng chồng vô tội.

Ảnh minh hoạ.



Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, giảm ham muốn tình dục hay còn gọi suy sinh dục thường xảy ra ở nam giới bước vào tuổi trung niên nhưng đa phần mày râu thường chủ quan coi đó là điều bình thường, qua giai đoạn khoẻ thì xuống dốc nhưng đây là quan niệm sai lầm.



Tình trạng suy sinh dục nếu ở nữ sẽ có lứa tuổi tiền mãn kinh họ sẽ thay đổi về nội tiết tố và có triệu chứng lâm sàng nhiều. Ở nam giới cũng tương tự, có giai đoạn mãn dục dẫn đến triệu chứng giảm ham muốn tình dục.



Khi nam giới tuổi càng cao thì suy giảm sinh dục càng nhiều. Mặc dù ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về tuổi mãn dục ở nam giới nhưng tại Mỹ người ta nhận thấy nam giới trên 65 tuổi thì 60 % là suy giảm testosteron và khi đó họ sẽ suy giảm ham muốn tình dục.



Nguyên nhân theo bác sĩ Tân, khi nam giới tuổi càng cao nồng độ hooc môn testosterol càng giảm. Hooc môn này quyết định bản lĩnh quý ông và hoạt động của tinh hoàn. Khi nó suy giảm thì bộ phận sinh dục cũng “lười” làm việc theo.



Trong khi đó, nam giới thiệt thòi hơn chị em là không có giai đoạn hồi xuân. Vì vậy, BS Tân khuyến cáo các quý ông khi bước vào tuổi 40 cần đi kiểm tra lại testosterol có suy giảm không, nếu có suy giảm nên bổ sung can thiệp kịp thời.



Nếu các quý ông thấy bản thân mình suy giảm ham muốn nên đến các cơ sở y tế kiểm tra. Nếu bạn chưa bước vào tuổi trung niên mà có biểu hiện suy giảm ham muốn tình dục có thể do áp lực, do tâm lý. Còn ở tuổi trung niên suy giảm thì không được chủ quan vì triệu chứng rối loạn cương dương, giảm ham muốn là biểu hiện của suy sinh dục.



Với bệnh nhân như vậy, bác sĩ điều trị bổ sung testosterol phù hợp để phục hồi bản lĩnh cho quý ông, kéo dài thêm thời gian sung mãn. Khi điều trị testosterol không ảnh hưởng tới việc sinh con của nam giới.



Ngoài ra, giảm ham muốn tình dục ở tuổi U40 cũng có thể do các bệnh lý khác. Theo BS Tân, các bệnh lý toàn thân khác như tăng huyết áp, đái tháo đường cũng khiến bạn suy giảm ham muốn. Vì vậy, nam giới không nên chủ quan vào tuổi trung niên sẽ suy giảm là điều đương nhiên nhưng thực chất nếu lơ là tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.



Khi tìm được nguyên nhân, bác sĩ sẽ điều trị theo từng trường hợp cụ thể để cải thiện chất lượng phòng the cho anh em. BS Tân cho rằng nếu điều trị theo đúng nguyên nhân thì tình trạng suy giảm ham muốn sẽ được cải thiện.



Khánh Chi

