'Gãy súng' vì ngà ngà say còn ham 'chuyện ấy'

Nhiều người khi uống rượu bia ngà say họ thích cảm giác quan hệ tình dục. Họ cho rằng cồn giúp kéo dài thời gian yêu, thăng hoa, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ lại cảnh báo tai nạn phòng the rình rập.

“Gãy súng” vì quá sung



Anh N.T.P 34 tuổi, ngụ tại TP.HCM đến tái khám sau khi gãy dương vật, một tai nạn đáng nhớ ngày cuối năm. Anh P. cho biết, bình thường mỗi lần uống rượu về anh không buồn ngủ mà thích được quan hệ tình dục.



Cách đây gần 3 tháng, trong 1 lần đi tiệc tất niên về, sẵn hơi men anh P. đến nhà bạn gái. Khi hai người quan hệ tình dục vì không kiểm soát được nên thay đổi tư thế lạ. Đang thăng hoa, anh P. thấy đột ngột đau nhói ở 'cậu nhỏ', cảm giác đau xộc lên óc, sau đó 'cậu nhỏ' ỉu xìu và sưng to, biến dạng chỉ trong vài phút.



Sợ hãi, hai người dừng cuộc yêu và nhanh chóng vào bệnh viện cấp cứu. May mắn, thời gian từ lúc gãy tới lúc vào cấp cứu chưa đầy 3 tiếng. Các bác sĩ phẫu thuật lại cậu nhỏ. Sau đó, anh P. thường xuyên tái khám vì anh chưa lập gia đình, vẫn sợ hãi ảnh hưởng tới đời sống tình dục.



Theo thạc sĩ, bác sĩ Võ Duy Tâm - Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men’s Health, TP.HCM rất nhiều người thích uống rượu bia ngà ngà say rồi tiến hành quan hệ tình dục. Họ cho rằng như thế việc ân ái vui hơn, kéo dài thời gian yêu hơn.

Nhưng thực tế, uống rượu bia khi quan hệ tình dục như con dao hai lưỡi. Nếu bạn dùng 1 lượng tương đối thì có thể mang tới sự hưng phấn cho các cặp đôi. Tuy nhiên, bạn uống quá nhiều thì có thể gây ra các phản ứng bất lợi trong cơ thể.



Thạc sĩ Tâm cho biết khi say thì người đó mất khả năng kiểm soát của cơ thể, do đó, nếu có quan hệ tình dục thì có thể tăng mức độ máu lửa, cuồng nhiệt và điều đó có thể dẫn tới các tai nạn phòng the.

Ảnh minh hoạ.



Những tai nạn phòng the



Các tai nạn thường gặp khi say rượu bia đó là:



Thứ nhất, các cặp đôi trở nên hưng phấn hơn nên thường tiến đến sử dụng các tư thế lạ, dễ xảy ra sự cố “gãy súng”. Nam giới bị 'gãy súng' là kỷ niệm mà không quý ông nào quên được vì nó rất đau đớn.



Thứ hai, đứt dây thắng – vùng da nằm ở mặt dưới 'cậu nhỏ' để giữ bao quy đầu tránh tụt về phía sau quá mức. Nếu bạn cuồng nhiệt quá có thể gây đứt và chảy máu.



Thứ ba, khi quan hệ tình dục ma sát mạnh, dịch tiết vùng sinh dục chưa nhiều có thể làm tổn thương niêm mạc cơ quan sinh dục, làm chảy máu có thể gây nhiễm trùng cho dương vật.

Nồng độ cồn có thể khiến bạn khó kiểm soát được chuyện ấy.



Thứ tư, ở nữ giới quan hệ tình dục quá mạnh bạo khi chưa có sự chuẩn bị, chưa có sự thoải mái, chưa có sự co giãn âm đạo, có thể gây rách cùng đồ, đây là tai nạn nặng cho nữ giới nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây nguy hiểm cho nữ giới do mất nhiều máu.



Thứ năm, khi uống rượu quá nhiều, bạn vào cuộc yêu cuồng nhiệt có thể gây nên hiện tượng “thượng mã phong”. Thực chất, thượng mã phong chỉ là các biến cố về mạch máu, tim mạch khi quan hệ tình dục quá gắng sức. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong. Vì vậy, bạn thực sự chú ý tai nạn này.



Thứ sáu, hơi men có thể khiến người đó rơi vào các sai lầm trong các quyết định khi quan hệ tình dục và có thể dẫn tới có thai ngoài ý muốn.



Từ những chấn thương trên, có tai nạn có thể điều trị được nhưng cũng có tai nạn để lại hậu quả lâu dài, đó sẽ là một nỗi ám ảnh về sau.



BS Tâm cho biết có những người đàn ông ám ảnh vì khi nhìn thấy cậu nhỏ sưng đau, tím như quả cà và trong tương lai họ bắt đầu sợ việc quan hệ tình dục, đời sống tình dục dần dần sẽ suy giảm không còn như trước. Ngay cả nữ giới, nếu từng bị rách cùng đồ cũng sẽ rất sợ mỗi lần khi quan hệ tình dục.



Trong các tai nạn phòng the nếu 'gãy súng' để càng lâu thì di chứng càng lớn, có những người nam giới để quá lâu mới đi tìm tới bác sĩ thì sau điều trị hay bị biến chứng cong “cậu nhỏ” hoặc rối loạn cương.



Khi có tai nạn phòng the, bạn không nên ngại mà cần tới các cơ sở y tế kiểm tra thay vì suy nghĩ nhiều làm chậm quá trình cấp cứu. Bạn cần sự tư vấn của bác sĩ và nếu cần sẽ can thiệp thủ thuật, phẫu thuật để hỗ trợ.

Khánh Chi

'Cô bé' hơi tối mầu có phải do 'yêu' nhiều? Nhiều cô gái bị oan vì 'cô bé' hơi tối màu bị bạn trai xem là đã có thâm niêm trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sự thật khác hoàn toàn.

Giảm cân thần tốc… bệnh viện đón bạn, đây mới là cách giảm cân an toàn Giảm cân là điều mà hàng triệu người mong muốn nhưng chỉ có khoảng 10% người giảm cân thành công, và đại đa số đều thất bại do giảm cân phi khoa học.