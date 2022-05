'Cậu nhỏ' bé, đi vệ sinh cũng phải nhìn trước ngó sau

Kích thước, chiều dài 'cậu nhỏ' như thế nào luôn là chủ đề nhiều đấng mày râu quan tâm, các từ khóa thuốc tăng kích thước 'cậu nhỏ' cũng luôn được quý ông tìm kiếm.

Tìm tới bác sĩ trong tâm trạng lo lắng, anh Nguyễn Duy K. (24 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân mình luôn mặc cảm, tự ti vì 'cậu nhỏ' ngắn hơn của bạn bè. Từ ngày học cấp 3, K. đã thấy nhỏ hơn khi cùng bạn trai đi vệ sinh.

Sau này, mặc cảm 'cậu nhỏ' bé nên K. rất ngại vào nhà vệ sinh công cộng. Thậm chí, khi đi làm mỗi lần vào nhà vệ sinh cậu lại ngó trước, ngó sau xem có ai vào cũng không.

Theo bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng – Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, các vấn đề về sức mạnh mày râu hay kích thước 'cậu nhỏ' luôn được anh em quan tâm hàng đầu. Các cuộc trà dư tửu hậu cánh mày râu cũng lôi chuyện chăn gối ra bàn bạc.

Tại phòng khám nam khoa, các bác sĩ cũng hay gặp các trường hợp anh em tới khám và xin được phẫu thuật hoặc làm gì đó để tăng kích thước 'cậu nhỏ'.

BS Hưng cũng cho biết có tình trạng nam giới sở hữu dương vật bé, lúc xìu họ rất mặc cảm và thiếu tự tin khi đi vào toilet như trường hợp của K. Vì sợ ai đó nhìn thấy của họ bé quá. Nhưng khi thử test cho cương lên thì “cậu nhỏ” của họ không hề nhỏ, đạt ngưỡng trung bình thậm chí có người còn ở mức khá tốt. Họ chỉ tự cho là bé nên luôn tự kỷ ám thị điều đó.

Theo bác sĩ Hưng, hiện nay các phương pháp làm to và dài dương vật còn nhiều hạn chế. Do đó trong y học hiện nay chỉ can thiệp cho trường hợp có dương vật thật sự nhỏ để giúp người bệnh giải quyết được nỗi bận tâm phiền muộn. Nhưng quan trọng hơn là để mang lại cho họ thiên chức tình dục về bình thường.

Trong lâm sàng trước khi tiến hành can thiệp cho những bệnh nhân có dương vật nhỏ bao giờ cũng thế các bác sỹ phải xem xét đánh giá nguyên nhân do đâu mà họ bị nhỏ. Khi tìm được nguyên nhân rồi thì giải quyết cho bệnh nhân mới nhanh có hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Một số trường hợp phải sử dụng thuốc. Phương pháp này áp dụng cho những người có dương vật nhỏ bị suy sinh dục tức là có nồng độ testosterone trong cơ thể thấp. Việc bồi phụ nội tiết tố testosterone sẽ giúp cho các tuyến sinh dục của người bệnh như bìu to lên, da bìu sẫm màu săn lại. Tinh hoàn to lên, dương vật to lên.

Còn phẫu thuật, bác sĩ Hưng cho biết đây là phương pháp kinh điển hay làm nhất và được áp dụng để làm to dương vật nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp làm to dương vật này là có nhiều biến chứng phức tạp. Không khuyến cáo làm cho người có dương vật bình thường. Chỉ áp dụng cho người có dương vật nhỏ thực sự.

Việc kéo giãn dương vật, phương pháp mới dễ áp dụng và còn đang được thử nghiệm cho dù các quảng cáo về sản phẩm “bộ kéo giãn dương vật” rất rầm rộ.

Theo những chuyên gia hàng đầu về nam khoa ở Mỹ, Hà Lan, Italia và Brazil công bố thì hiệu quả của phương pháp kéo giãn này có tác dụng tốt trên những bệnh nhân cong dương vật. Đặc biệt là những bệnh lý cong vẹo ở giai đoạn mới, cấp tính, còn tác dụng trên việc kéo dài dương vật thì chưa rõ. Cần nhiều nghiên cứu và báo cáo hơn nữa để có thể khẳng định hiệu quả.

Mới đây, một công ty tại Anh đã công bố bảng xếp hạng kích thước "cậu nhỏ" của các nước trên thế giới.

'Cậu nhỏ' đàn ông Việt thuộc top 10 nước ngắn nhất, điều này có ảnh hưởng 'cuộc yêu'? Một công bố mới đây cho biết, 'cậu nhỏ' của đàn ông Việt thuộc top ngắn nhất thế giới. Điều này liệu có làm ảnh hưởng đến 'chuyện ấy' hay không?.

Cụ thể, dự án này được thực hiện bởi From Mars, một công ty có trụ sở tại Anh chuyên về sức khỏe nam giới.

Chiều dài của "cậu nhỏ" khi cương cứng là thông số được sử dụng để xếp thứ tự trong bảng xếp hạng này.

Hầu hết các nước xếp ở nhóm đầu của bảng xếp hạng đều thuộc châu Phi và châu Mỹ. Trong khi đó, các nước ở nhóm cuối lại thuộc châu Á.

Theo bảng xếp hàng này thì mày râu của Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có kích thước "cậu nhỏ" ngắn nhất với chiều dài trung bình khi cương cứng đạt 11,47cm. Đàn ông Việt Nam xếp ở vị trí 78/86 trong bảng xếp hạng này.

BS Hưng cho rằng việc "cậu nhỏ" dài hay ngắn, to hay nhỏ không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn cuộc yêu đó có đạt được khoái cảm hay không, mà vấn đề là thời gian quan hệ tình dục kéo dài được bao lâu và những kỹ thuật tình dục có mang lại sự hài lòng cho cả hai hay không.

Khánh Chi

Cặp đôi áo quần xộc xệch, hốt hoảng đến viện Không kịp thay đồ, cặp đôi vội vã đến viện, cô gái ngay lập tức được được chỉ định gắp viên bi từ 'cô bé', còn chàng trai thì phải khâu vết rách chỗ viên bi vừa 'chui' ra.

Làm 'chuyện ấy' xong đau mỏi lưng có phải thận yếu? Nhiều mày râu cho rằng thận yếu thì 'chuyện ấy' cũng yếu hoặc chỉ thấy ham muốn suy giảm cũng cho rằng do thận và tăng cường uống bổ thận để phục hồi bản lĩnh phái mạnh.

Cho bạn trai tìm hiểu 'đường đi lối về', sau 1 tuần nữ sinh viên nhận kết đắng Không phải chỉ quan hệ tình dục mới viêm phụ khoa mà hàng ngày thói quen sinh hoạt, vệ sinh quá sạch sẽ cũng khiến cho 'cô bé' dễ bị tổn thương.