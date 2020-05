Đà Nẵng: Truy tìm nguyên nhân khiến 133 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho hay, do bị ngộ độc thực phẩm, đến sáng 8/5 đã có 133 người trên địa bàn các xã Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, lúc 15h ngày 7/5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp nhận cấp cứu ca đầu tiên nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; từ đó đến 20h tối cùng ngày, số lượng bệnh nhân đến khám tăng dần với các triệu chứng đau bụng, đau đầu, tiêu chảy.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang được điều trị tích cực

Ngay sau khi nhận được thông tin từ đường dây nóng an toàn thực phẩm vào tối 7/5, Đội điều tra ngộ độc thực phẩm (thuộc Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng) phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Công an TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang đã tiếp cận hiện trường trong đêm.

Đến sáng nay 8/5, lực lượng chức năng đã điều tra, xử lý, khoanh vùng và lấy mẫu gởi xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây ra vụ việc. Đồng thời đến 8h30 sáng nay đã có 133 người; trong đó đã chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng 28 người, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 4 người, còn 101 người nằm tại Bệnh viện Hòa Vang. Hiện các bệnh nhân đang được ngành y tế Đà Nẵng tích cực theo dõi, chẩn đoán và điều trị.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, qua điều tra ban đầu, Ban này ghi nhận những người nghi bị ngộ độ thực phẩm là người dân thuộc các xã Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). Nguyên nhân nghi ngờ gây ngộ độc là các món ăn chay tự chế biến tại các hộ gia đình. Nguyên liệu làm các món ăn này chủ yếu được chế biến từ thực vật.

“Các nguyên liệu mà người dân mua về chế biến món ăn cho gia đình đa số là: chả cây, chả đón, nem, ram (các món này có thể ăn trực tiếp không qua nấu hay chế biến lại) và đậu khuôn, được các hộ gia đình mua tập trung chủ yếu tại một số hộ kinh doanh ở chợ Túy Loan, xã Hòa Phong. Bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độ là bữa trưa và bữa tối của ngày 7/5” – Đại diện Phòng Nghiệp vụ – Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho hay.

Qua điều tra của Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng tại nơi bán hàng ở chợ Túy Loan cho thấy đậu khuôn, chả đòn, nem là do một số cơ sở nơi khác sản xuất và cung cấp cho hộ kinh doanh tại chợ này, còn lại một số chả cây và ram là do một số hộ kinh doan tại chợ Túy Loan tự chế biến và bán cho người dân trong vùng.

“Ngay trong tối 7/5, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra, kiểm tra, khoanh vùng các nơi kinh doanh tại chợ, nơi đã cung cấp các thực phẩm nghi ngờ nêu trên, đồng thời lấy 18 mẫu (12 mẫu tại chợ Túy Loan, 05 mẫu tại các gia đình, 01 mẫu đậu khuôn tại nơi sản xuất) để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vụ việc này t rong thời gian sớm nhất!” – Đại diện Phòng Nghiệp vụ – Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng nói.

HẢI CHÂU