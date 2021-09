Ngày 24/9: Có 8.537 ca mắc COVID-19, 12.371 bệnh nhân khỏi

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn mắc Covid-19, người dân đừng chủ quan 'Khi người dân vừa được tiêm vắc xin thì cơ thể không thể có kháng thể chống vi rút ngay được. Bản thân họ vẫn có thể nhiễm bệnh”, PGS. TS Trần Đắc Phu nói.

Thông tin các ca nhiễm COVID-19 mới:

- Tính từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 8.530 ca ghi nhận trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (trong đó có 4.068 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (3.786), Bình Dương (2.978), Đồng Nai (803), Kiên Giang (203), Long An (194), Tiền Giang (112), An Giang (90), Cần Thơ (57), Tây Ninh (53), Đồng Tháp (40), Đắk Lắk (33), Bình Thuận (24), Khánh Hòa (19), Bình Định (18), Ninh Thuận (16),

Hà Nam (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Vĩnh Long (11), Quảng Bình (9), Phú Yên (9), Quảng Ngãi (7), Hà Nội (5), Cà Mau (6), Đắk Nông (4), Đà Nẵng (4), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Hậu Giang (4), Bến Tre (3), Bình Phước (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Thanh Hóa (1), Bạc Liêu (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-1.266), Tây Ninh (-33), Đắk Nông (-29).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (214), Tiền Giang (45), Đồng Nai (43).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 9.894 ca/ngày.

Bản tin dịch COVID-19 ngày 24/9 của Bộ Y tế cho biết có 8.537 ca mắc COVID-19, đây là số mắc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua ở nước ta.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 732.492 ca, trong đó có 500.680 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (362.493), Bình Dương (193.235), Đồng Nai (43.925), Long An (31.425), Tiền Giang (13.643).

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến chiều ngày 24/9

- Cả thế giới có 231.469.572 ca nhiễm, trong đó 208.146.319 khỏi bệnh; 4.744.149 tử vong và 18.579.104 đang điều trị (96.193 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 111.361 ca, tử vong tăng 2.427 ca.

- Châu Âu tăng 41.328 ca; Bắc Mỹ tăng 12.762 ca; Nam Mỹ tăng 347 ca; châu Á tăng 53.585 ca; châu Phi tăng 948 ca; châu Đại Dương tăng 2.391 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.213 ca, trong đó: Indonesia tăng 2.557 ca, Thái Lan tăng 12.697 ca, Philippines tăng 18.659 ca, Cambuchia tăng 822 ca, Lào tăng 434 ca, Đông Timor tăng 44 ca.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12.371

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 505.859

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.873 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.946

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.016

- Thở máy không xâm lấn: 125

- Thở máy xâm lấn: 755

- ECMO: 31

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 203 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 226 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 176.138 xét nghiệm cho 422.688 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.615.727 mẫu cho 50.727.067 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 23/9 có 593.903 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 36.793.910 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 29.534.498 liều, tiêm mũi 2 là 7.259.412 liều.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- TP HCM: nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho người dân nhằm tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh; đồng thời căn cứ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine AstraZeneca mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1, Thành phố sẽ cho phép người tiêm mũi 1 bằng loại vaccine AstraZeneca, sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer sau thời gian tối thiểu là 06 tuần.

- TP. Hà Nội: sáng ngày 24/9, 85 công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) đã được đón trở về sau thời gian cách ly tập trung hơn 20 ngày. Các chuyến xe buýt đưa gần các công dân từ khu cách ly tại huyện Thạch Thất trở về trung tâm TP. Hà Nội. Đây là những người hết cách ly, được xét nghiệm đủ 3 lần âm tính và chủ động được về nơi ở đã đăng ký.

- Tại Hà Nam: Trong ngày ghi nhận thêm 15 ca được ghi nhận tại một số địa phương như huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý. Trong đó, có ca nhiễm tại Trường THCS Trần Quốc Toản, công nhân Công ty TNHH Espoir Việt Nam (Khu Công nghiệp Châu Sơn), học viên Trường Trung cấp kỹ thuật mật mã (Bộ Tổng Tham mưu).

Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Từ ngày 20/9 đến nay, dịch đã lây lan trong 3 trường tiểu học và THCS của TP. Phủ Lý có F0 là giáo viên và học sinh. Đêm ngày 23/9, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định thu hẹp phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn TP. Phủ Lý xuống còn 12 xã, phường từ 0 giờ ngày 24/9.

