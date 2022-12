Huy động cảnh sát truy bắt đối tượng say rượu đâm thiếu niên 14 tuổi

Sáng 19/12, Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ Dương Quốc Hùng (29 tuổi, ở TP Sông Công) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hùng bị cơ quan công an bắt.

Trước đó, vào khoảng 21h30’ ngày 17/12, Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo về tội phạm của cán bộ Trạm y tế phường Bách Quang TP Sông Công với nội dung: vào khoảng 20h55’ cùng ngày, Trạm y tế phường Bách Quang tiếp nhận bệnh nhân Dương Trung H. (SN: 11/8/2008, trú tại tổ dân phố Khu Yên, phường Bách Quang, TP Sông Công) đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, qua kiểm tra phát hiện anh H. bị thương tích ở phần ngực trái nghi do bị dao nhọn đâm.

Nhận định vết thương của anh H. có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời nên cán bộ Trạm y tế đã hướng dẫn gia đình anh H. chuyển viện lên tuyến trên để cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo trên, Công an TP Sông Công đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tổ chức xác minh. Kết quả xác minh ban đầu xác định, vào khoảng 20h43 ngày 17/12, Dương Trung H. điều khiển xe mô tô chở anh Dương Văn Ph. (SN 23/10/2008, trú tại tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, TP Sông Công) đi hướng từ Ngã tư KCN Sông Công – Đảo tròn TP Sông Công.

Hình ảnh đối tượng Hùng (Ảnh công an cung cấp).

Khi đến đoạn đường CMT10, phía trước cổng Nhà máy kẽm điện phân, thuộc tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thì bị một đối tượng là nam giới không rõ lai lịch điều khiển xe mô tô vô cớ chèn ép xe và dùng dao đâm gây thương tích.

Vụ việc xảy ra khiến anh H. bị đối tượng trên dùng dao nhọn (dạng dao bầu) đâm trúng vùng ngực trái khiến anh Hiếu bị thủng 2 vết ở tim.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an TP Sông Công gặp nhiều khó khăn như: Sự việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân và đối tượng đều không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì từ trước, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn, tại hiện trường nhân chứng đều không nhận dạng được đối tượng.

Xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội Giết người với tính chất côn đồ, manh động nên Công an TP Sông Công đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công để điều tra xác minh với quyết tâm sớm điều tra làm rõ thủ phạm của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hung khí của đối tượng gây án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, sau 17 giờ truy xét liên tục đến 14h ngày 18/12, đã làm rõ được thủ phạm của vụ án.

Các lực lượng nghiệp vụ của Phòng CSHS và Công an TP Sông Công đã bắt giữ đối tượng Dương Quốc Hùng (SN: 1993, ở phường Thắng Lợi, TP Sông Công) khi đối tượng đã lẩn trốn tại xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi bị bắt, Hùng đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm trúng vùng ngực, gây thương tích cho anh H. Còn về nguyên nhân dẫn đến sự việc, Hùng khai vào buổi tối 17/12, Hùng uống rượu say, khi đang đi trên đường thì gặp anh Hiếu điều khiển xe máy chở anh Ph. đi cùng chiều.

Hùng cho rằng anh H. điều khiển xe đánh võng tạt đầu xe mình nên đã chèn ép xe của anh H. và dùng dao đâm trúng vào vùng ngực của nạn nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án như: 1 con dao nhọn, 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave và nhiều vật chứng khác có liên quan. Còn nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên