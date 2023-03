HĐQT Hòa Phát nhận 0 đồng thù lao trong năm 2022

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận các thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2022. Trong khi đó, năm 2021, HPG chi trả mức thù lao của các thành viên HĐQT tổng cộng là 117,8 tỷ đồng.

Hiện HĐQT của HPG gồm 8 người, ngoài chủ tịch còn có 3 phó chủ tịch, 3 thành viên HĐQT và 1 phụ trách quản trị.

Dù vậy, thù lao trả cho ban điều hành lại tăng. Cụ thể, năm 2022, tổng lương HPG chi trả là 5,26 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021. Hiện ban điều hành gồm 4 thành viên, mỗi người nhận bình quân 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng thù lao, lương và thưởng cho thành viên Ban Kiểm soát cũng tăng lên 2,4 tỷ và mức chi cho các cán bộ quản lý chủ chốt khác là 2,6 tỷ đồng.

Các mức chi thù lao như trên trong bối cảnh năm 2022 kết quả kinh doanh của HPG giảm mạnh.

Theo HPG, trong năm 2022, kết quả kinh doanh nhóm thép suy giảm so với năm trước, do: Giá nhiên liệu tăng cao; giá bán thép giảm; cầu tiêu thụ thép giảm; chi phí tài chính gồm tỷ giá và lãi suất tăng cao.

Vì thế, kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HPG cả năm 2022 là 8.444 tỷ đồng, giảm tới 76% so với năm 2021.

HPG dự tính tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài, do vậy, năm 2023 kế hoạch doanh thu đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 5% so với năm 2022, đạt 8.000 tỷ đồng.

Không những vậy, HPG không chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, HĐQT của HPG dự tính sẽ dồn tiền vào để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện Công ty đang tiến hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Ngọc Cương