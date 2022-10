Hà Tĩnh: Học sinh say thuốc lá điện tử như 'ngáo đá', phát hiện nhiều vụ bán hàng trôi nổi

Công an Nghi Xuân vừa thu giữ 16 hộp thuốc lá điện tử nhãn hiệu JAZZVAPOR.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào khoảng 12h00 ngày 21/10/2022, tại TDP 7, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện Đ.H.T (SN 2003, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang) đang có hành vi vận chuyển 16 hộp thuốc lá điện tử nhãn hiệu JAZZVAPOR.

Đây là loại thuốc lá do nước ngoài sản xuất, tuy nhiên khi kiểm tra, Đ.H.T không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Điều tra ban đầu, Đ.H.T khai nhận vận chuyển số thuốc lá điện tử trên giúp L.Q.V (SN 1996, trú tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang) đi giao cho một người đặt mua hàng qua mạng facebook.

Được triệu tập, L.Q.V khai nhận mua số thuốc lá điện tử trên qua mạng xã hội về bán cho các em học sinh, sinh viên với giá 200.000 đồng/hộp. Trong lúc nhờ Đ.H.T đi giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Công an huyện Nghi Xuân đã tạm giữ số thuốc lá và một số tang vật liên quan, đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 04/10/2022, tại tổ dân phố 8, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh), Công an thị xã phát hiện H.X.H (SN 1997, trú tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) đang có hành vi mua bán 13 điếu thuốc lá điện tử các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan Công an, H.X.H khai nhận, số thuốc lá điện tử trên được H. mua trên mạng về để bán lại kiếm lời, không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số thuốc lá điện tử trên và tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cuối tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.P.H (SN 2004, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đang có hành vi giới thiệu, rao bán thuốc lá điện tử cho một số học sinh tại đường Nguyễn Phan Chánh (thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh).

Một vụ việc khác, ngày 29/9/2022, tại khu vực nút giao thông đường Trần Phú giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an TP Hà Tĩnh) phát hiện đối tượng D.T.B (SN 1998, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đang vận chuyển 20 sản phẩm thuốc lá điện tử.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ bao gồm 30 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại.

Đối tượng N.P.H tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, việc buôn bán, kinh doanh thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội thông qua các bài đăng, video livestream để khách đặt hàng. Toàn bộ số sản phẩm trên đều được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nam sinh ở trong phòng học của Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức có nhiều biểu hiện bất thường, nghi bị “ngáo đá”. Khi được mời lên làm việc, hai nam sinh khai nhận là bạn cho hút thuốc lá điện tử rồi bị say, gây nên tình trạng bị ảo giác.

Trần Hoàn