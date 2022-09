Thành Nghị làm ‘con ong chăm chỉ’, Trầm Vụn Hương Phai vừa kết thúc đã vội vàng tái hợp ‘tình cũ’ và quảng bá phim mới

Thành Nghị chạy như con thoi giữa các địa điểm để thực hiện lịch trình, nhất là tham chương trình vô cùng được mong đợi cùng với những ngôi sao đang cực hot như Vương Hạc Đệ, Dương Tử…

Mùa hè năm nay, Thành Nghị đã gặt hái được nhiều thành công với "Trầm vụn hương phai". Cho dù là nhập vai chàng thanh niên điềm tĩnh Ứng Uyên, hay Đường Châu tự do tự tại, Huyền Dạ xấu xa thì Thành Nghị đều cân tốt cảm xúc của nhân vật. Nhờ vậy, Thành Nghị đã nhận được “mưa lời khen” từ khán giả.

Ngày sau khi “Trầm vụn hương phai” kết thúc, chàng Ứng Uyên đã vội tái hợp với nàng “Nhan Đàm” trong show “Xin chào thứ 7”. Tham gia chương trình này còn có các ngôi sao cực hot khác như Vương Hạc Đệ, Tần Tiêu Hiền…

Trong chương trình này, cặp diễn viên chính trong “Trầm vụn hương phai” tham gia với tư cách là khách mời. Với sức nóng và dư âm của bộ phim, sự tham gia của cặp diễn viên chính trong chương trình này được khán giả vô cùng mong đợi, hứa hẹn sẽ là “những thỏi nam châm” hút người xem.

Ngay sau khi hoàn thành show “Xin chào thứ 7”, Thành Nghị sẽ ngay lập tức “bắt tay” vào quảng bá cho bộ phim mới "The Bottom Line" (Ranh giới). Có thông tin rằng bộ phim sẽ được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào ngày 19/9. Trong phim này, Thành Nghị vào vai thẩm phán Châu Diệc An. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, sự giúp sức của thầy và các đồng nghiệp viện tư pháp, Châu Diệc An đã trở thành một thẩm phán cơ sở đạt chuẩn.

Thành Nghị vốn được khán giả quen mắt với dòng phim cổ trang mang phong cách “ăn xổi”, còn “Ranh giới” là bộ phim chính kịch. Đây là một thể loại mới để cho nam diễn viên thử sức và khẳng định khả năng diễn xuất của bản thân. Đây cũng là một điểm làm cho “Ranh giới” của Thành Nghị được sự mong đợi lớn của người hâm mộ.

Hạ Thảo