Tài xế văng khỏi ô tô giữa tai nạn kinh hoàng và cái kết kỳ diệu

Tài xế trong clip dưới đây đã phải trả giá đắt khi không tuân thủ luật giao thông đường bộ, không tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện và không thắt đai an toàn.

Camera hành trình của xe ô tô đi phía sau đã ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng của một vụ tai nạn giao thông.

Theo clip, chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng di chuyển trên đường, có lẽ do không chú ý quan sát nên khi nhìn thấy chiếc xe tải đang dừng đỗ ven đường thì tài xế vội vàng đánh lái. Tuy nhiên, pha đánh lái không kịp nên chiếc xe màu trắng đã húc vào đuôi xe tải rồi mất lái.

Tiếp đó, đuôi ô tô trắng văng ra, chiếc xe xoay ngang làn đường ngược chiều đúng lúc 1 xe ô tô tải khác đi tới. Một lần nữa ô tô trắng bị húc tung, xoay tròn.

Điều khiến người xem hoảng sợ nhất chính là khi chiếc ô tô trắng xoay vòng thì tài xế cũng bị văng ra khỏi xe qua cửa sổ bên lái rơi xuống đường.

Cuối clip, khi chiếc xe tan tành sau va chạm, người ta lại thấy tài xế lom khom tay ôm đầu đứng lên, từ từ di chuyển vào lề đường.

Hình ảnh cắt từ clip

Được biết, vụ tai nạn này xảy ra từ năm 2018 nhưng tới nay lại được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút cộng đồng mạng.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Xe đầu kéo đậu xe lấn ra cả 1m đường, xe con chạy bám sát không quan sát. Hậu quả đầu tiên là xe con. Xe đậu đỗ sai cũng phải có trách nhiệm. Anh xe ngược chiều lại mất công đi sửa xe";

"Nhìn như đang đóng phim vậy ấy. Bác tài được các cụ gánh còng lưng chứ nhìn chiếc xe tan tành thế kia mà chỉ bị xây xát nhẹ thì quả là cao số";

"Tài xế buồn ngủ hay sao mà ôm sát lề phải nhỉ? Thường lái xe phải bám bánh bên tài vào vạch giữa đường chứ? Hoặc là tài mới, chưa canh được xe. Ngoài ra con xe tải đỗ xe mà kê đuôi xe ra cả mét cũng không thoát tội được. 2 con xe tải kẹp 2 bên ở cái đường như này thì không có nhiều xe lọt được đâu";

"Nếu thắt đai an toàn thì bác tài xế đã không phải ôm đầu như kia. Đó là lí do vì sao lúc nào lên xe việc đầu tiên là nhắc nhở tất cả hãy thắt đai an toàn. Như hôm qua cái clip xe giường nằm xoay 180 độ mà khách không thắt đai chắc văng khắp sàn xe rồi".

Lam Giang

Clip: MXH