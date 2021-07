Xem clip ngã thang 'dựng tóc gáy', dân mạng khẩn cấp chia sẻ cách dùng thang 2 chân an toàn

browser not support iframe.

Một đoạn clip do camera an ninh ghi lại vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 11/7/2021 tại khu 5 xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, một người đàn ông đang dùng thang tre trèo lên mái nhà thì chiếc thang trượt chân, kéo theo người đàn ông bị rơi ngã xuống nền sân xi măng. Tiếp đó, người đàn ông đau đớn kêu gọi người tới giúp đỡ.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Lê Đức Long - người đăng tải đoạn clip trên chia sẻ, người đàn ông trong clip là người thợ đang trèo lên mái nhà để dỡ mái tôn, không may chiếc thang trượt xuống. Ngay sau đó, gia đình anh Long đã đưa người đàn ông này đi bệnh viện khám. "Rất may sau cú ngã nguy hiểm, chú chỉ bị dập gót chân, khoảng 1 tháng sau có thể đi làm trở lại".

Hiện đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên tiktok và facebook.

Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thang 2 chân an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc như trên:

"Trèo thang cao như thế này phải có người giữ ở dưới mới an toàn chứ";

"Sau vụ này chắc chắn là mọi người sẽ biết dựng thang sao cho hợp lý";

"Nguy hiểm chứ không phải chuyện đùa đâu, ngã thế này dễ chấn thương cột sống lắm";

"Bọc giẻ hoặc cao su vào chân thang, không thì dựng đứng thang lên chút nữa, ngả thế nên bị trôi";

Kinh nghiệm dùng thang 2 chân



1- Đảm bảo 2 chân thang thật vững và cân bằng trên mặt đất. Nếu một chân không tiếp đất, bạn cần kê thêm gỗ hoặc gạch đá bên dưới hoặc gạt đất bên chân thang kia sao cho hai chân thang cân bằng nhất. Đảm bảo thang được đặt trên mặt phẳng, nếu địa hình không phẳng hoặc hiểm trở, bạn phải đảm bảo thang thật chắc chắn trước khi lên.



2- Đặt thang đúng góc an toàn khoảng 75 độ. Kê đầu cao của thang lên điểm tựa cố định, chắc chắn để đảm bảo đầu thang không bị trượt ngang hay di chuyển.



3- Không đặt thang gần đường dây điện.



4- Không được trèo thang trong điều kiện thời tiết không tốt như mưa giông, bão, gió to, ...



5- Không nên đứng ở 3 bậc trên cùng của thang vì dễ bị mất cân bằng, không có điểm tựa chắc chắn khi làm việc.



6- Nên sử dụng giày có độ bám tốt khi làm việc trên thang, tránh đi chân trần sẽ rất dễ bị đau, bị tê chân nếu đứng lâu trên thang. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho người sử dụng.



7- Nếu cần thiết bạn có thể mặc áo đai bảo hộ để leo thang dễ dàng và an toàn trong quá trình làm việc trên cao.



8- Khi trèo thang cần giữ hông thẳng, tư thế thẳng dọc theo hai thanh dọc thang, tránh tình trạng nghiêng lệch về trái hoặc phải sẽ nguy cơ đổ thang, mất an toàn lao động.

Lam Giang