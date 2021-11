Xe ba gác 'mọc đuôi' vắt ngang đường khiến thanh niên đi xe máy gặp họa

Lại một tình huống tai nạn giao thông do xe ba gác chở hàng quá khổ đi trên đường phố khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Vụ tai nạn do camera an ninh ghi lại tại một điểm giao cắt trên đường phố vào sáng 21/11 khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe ba gác đang di chuyển chậm qua dải phân cách để sang đường. Chiếc xe ba gác này chở theo một bó vật liệu dài gấp đôi chiều dài của xe. Vậy nên khi chiếc xe ba gác sang đường thì bó vật liệu không khác gì thanh barie chắn ngang đường. Đúng lúc đó, một thanh niên đi xe máy tới không kịp phát hiện chướng ngại vật nên va trúng bó vật liệu và ngã nhào ra đường.

Tình huống tai nạn nguy hiểm đến từ sự cẩu thả của tài xế xe ba gác đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ:

"May là mấy cây mềm đấy, chứ cứng cứng xíu nữa cản bật ngược ông xe máy bay qua làn ngược chiều thì còn tai họa hơn nữa";

"Loại xe 3 gác này rất nguy hiểm, đa số là xe không giấy tờ, người điều khiển cũng không có bằng lái, rất nguy hiểm cho người đi đường";

"Đây mà là miếng tôn chắc đứt ngang người. Hoặc là nếu bị đâm theo chiều dọc thì không rõ hậu quả như thế nào nữa. Sao ông chạy xe ba gác không bọc cái vải hay túi bóng để báo hiệu cho người đi đường thấy cái đuôi của bó sắt kia chứ";

"Loại xe này đã bảo là cấm từ lâu rồi cơ mà. Sao vẫn để họ ngang nhiên đi ra đường vậy chứ?

"Bao nhiêu vụ tai nạn do xe tự chế này rồi, tài xế thì không hiểu gì về luật, khi xảy ra tai nạn thì toàn lấy lí do vì mưu sinh cuộc sống. Vậy nếu vì cuộc sống làm ơn hãy học các biện pháp an toàn cho bản thân và những người khác nữa đi".

