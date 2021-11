Vụ tai nạn có 3 phương tiện xuất hiện thì cả 3 đều mắc lỗi giao thông!

browser not support iframe.

Clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được vụ tai nạn xảy ra vào trưa 20/11 tại một con phố nhỏ đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, vào khoảng 13h, trên con đường trưa vắng có một chiếc xe ô tô bán tải đang đỗ bên đường. Từ xa có một cháu bé đi xe đạp rẽ từ ngã ba đi tới và đi luôn bên trái đường. Tới khi vướng chiếc xe ô tô cháu bé mới tránh ra giữa làn đường để đi về đúng phần đường của mình thì đúng lúc xe máy đi tới.

Người điều khiển xe máy đã bất ngờ nên không tránh khỏi pha đâm trực diện vào cháu bé. Hai người ngã ra đường, cháu bé bất tỉnh tại chỗ. Người đi đường nhanh chóng chạy tới hỗ trợ giúp đỡ những người bị thương.

Ảnh cắt từ clip

Tình huống trên khiến cộng đồng mạng bức xúc để lại nhiều bình luận:

"Nếu để nói về luật thì cả 3 đều sai. Ô tô đỗ ngược chiều. Cháu bé đi sai làn. Xe máy không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát".

"Chủ nhà có xe ô tô tình huống này đã sai lại còn chê trách người khác. Nếu con bà ấy không đỗ xe ngược chiều đường chưa chắc đã xảy ra tai nạn vì xe máy có thể quan sát tốt hơn. Đường hẹp bị ô tô làm khuất tầm nhìn của cháu bé và xe máy. Lỗi là tại ô tô đấy";

"Chủ xe ô tô thật vô ý thức đã đỗ sai làn đường bảo sao không gây tai nạn".

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt khi đỗ xe ô tô ngược với chiều lưu thông của làn đường như sau:



“Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ



(i) Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:



Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn;



(ii) Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:



Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 5; điểm a, điểm b khoản 6; khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1; điểm b, điểm d, điểm g khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm m, điểm n, điểm r, điểm s khoản 3; điểm a, điểm c, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; điểm a, điểm b, điểm e, điểm g, điểm h khoản 5 Điều này;”

Lam Giang

Clip: MXH