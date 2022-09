Ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, kéo lê xe máy tóe lửa trên phố Nguyễn Chánh

Một người đàn ông điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy như phim hành động trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) khiến cư dân mạng bức xúc. Theo thông tin ban đầu, tài xế say rượu.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh tài xế xe ô tô "điên" gây tai nạn rồi bỏ chạy trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội vào lúc 21h30 ngày 07/9/2022.

Theo người chia sẻ clip, sau khi gây tai nạn cho 2 người ở ngõ 25 Nguyễn Chánh, nam tài xế điều khiển chiếc xe ô tô Zoyte Z8 chạy với tốc độ cao ra đường Nguyễn Chánh và lại tiếp tục gây tai nạn đâm vào 1 người đi xe máy tại ngã tư Nguyễn Chánh - Mạc Thái Tổ.

Sau khi đâm vào xe máy của một nhóm thanh niên đi múa lân, tài xế tăng ga xe ô tô kéo lê theo chiếc xe máy bị nạn trên đường gây tóe lửa. Trên đường chạy trốn, ô tô này còn đâm tiếp vào một chiếc ô tô CRV khiến chiếc xe này và cả xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng.

Lúc này những người đi đường đuổi theo ngăn cản được tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng công an phường sở tại nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo người chia sẻ clip lên mạng xã hội thì có ít nhất 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Đoạn clip và thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt xem của cộng đồng mạng. Cư dân mạng phẫn nộ khi biết tài xế điều khiển ô tô khi say rượu, không kiểm soát được hành vi khi tham gia giao thông.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy ngay lập tức tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an quận Cầu Giấy cũng đã cử cán bộ chiến sĩ vào bệnh viện để xác minh số người bị nạn thực tế và tỉ lệ thương tích.

Riêng lái xe gây tai nạn đã được đưa về Công an phường Trung Hòa để điều tra. Danh tính người này được làm rõ là Trịnh Văn Phương, SN 1981, trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông Phương đang sinh sống tại Tòa 14A1 Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và là giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Những bình luận từ cộng đồng mạng:

"Nhìn hiện trường vụ án mà ngao ngán. Đợt công an đứng bắt lỗi trước các quán nhậu thì mấy ông gào mồm lên, giờ thấy hậu quả chưa";

"Nên sửa luật. Lái xe mà vượt quá nồng độ cồn cho phép thì tước vĩnh viễn bằng lái xe, thậm chí phạt tù luôn (dù chưa gây tai nạn) thì mới có tính răn đe";

"Không hiểu sao đã uống say mềm rồi mà vẫn cứ lao lên xe phóng đi được. Coi thường sinh mạng người khác quá";

"Xin các anh uống gì thì uống. Xác định uống nhiều thì đi taxi đi. Nghĩ cho mọi người xung quanh với cả bản thân mình nữa. Toàn vụ đau xót. Tổn thương mất mát lớn cho mọi người".

