Nữ sinh Hòa Bình gây ‘bão mạng’ vì nhan sắc xinh đẹp trong ngày bầu cử

Ngày 23/5 là ngày hội lớn trên toàn quốc khi công dân đủ 18 tuổi trở lên thực hiện quyền cử tri để bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong dịp đặc biệt này, nhiều người đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đi bầu cử để đăng tải lên mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ lần đầu cầm lá phiếu trên tay.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc 1 nữ sinh với gương mặt xinh xắn, mặc áo đoàn đi bầu cử từ rất sớm.

Nữ sinh gây ‘bão mạng’ vì nhan sắc xinh đẹp trong ngày bầu cử.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc và tinh thần trách nhiệm của nữ cử tri trẻ.

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng:

“Nhìn xinh đẹp, dễ thương quá!”;

“Một cử tri trẻ, có tinh thần trách nhiệm, lại còn xinh đẹp nữa chứ!”;

“Đúng chuẩn cô gái nhà người ta! Xinh đẹp rạng rỡ!’,...

Được biết, nhân vật chính trong bức ảnh là Nguyễn Thảo Vi sinh năm 2000 tại Hoà Bình. Hiện tại, cô là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Vinh.

Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Việt Nam 2018, đồng thời từng là Hoa khôi Sinh viên Nghệ An và lọt vào top 30 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoài sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng, Thảo Vi cũng khiến nhiều người phải trầm trồ vì thành tích học tập xuất sắc. Theo đó, cô từng là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền và đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn. Hiện tại, Thảo Vi cũng là một bí thư chi đoàn năng nổ tham gia vào các hoạt động tập thể.

Côn nàng 10X từng tâm sự với Infonet rằng, do lớn lên ở nơi núi rừng Tây Bắc, chứng kiến cảnh khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện học tập của các em học sinh nơi đây nên bản thân cô mong muốn mai này có thể trở thành nhà giáo đem kiến thức truyền thụ cho học sinh quê nhà. Đó cũng là lý do khiến c quyết định học ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Vinh.

Nữ sinh Đà Nẵng khoe sắc xuân thì trong tà áo dài duyên dáng Những hình ảnh trong trang phục áo dài của thiếu nữ Đà Nẵng - Nguyễn Vũ Quỳnh Như - được chia sẻ và nhận được nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng.

Mai Phương

Ảnh: NVCC