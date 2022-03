Kinh hoàng xe tải kéo bó thép rơi 'càn quét' người đi đường ở Bình Dương

Đã có không ít vụ tai nạn xảy ra do những tài xế xe chở tôn, thép đi trên đường không tuân thủ quy định an toàn vận chuyển. Hôm 28/3 lại xảy ra tiếp một vụ tai nạn tương tự tại Bình Dương khiến cộng đồng phẫn nộ.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư 550, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào 21h12 tối 28/3 đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Theo clip, hai người trên một xe máy vừa rẽ phải ra đường lớn. Từ phía sau một chiếc xe tải đi tới. Điều đáng sợ đó chính là bó sắt trên chiếc xe tải đã bị tuột, hơn một nửa chiều dài bó thép rơi khỏi xe, kéo lê dọc vỉa hè.

Khi chiếc xe tải đi tới 2 người đi xe máy, bó sắt đã gạt ngã và kéo lê luôn cả người và chiếc xe máy đi một đoạn dài.

Theo người chia sẻ clip lên mạng xã hội, bó sắt đã không chỉ càn quét 2 người đi xe máy mà cả xe hủ tiếu bên lề đường cũng bị kéo đi. Hậu quả là 4 người bị thương trong đó có 2 người phải nhập viện.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

Rất nhiều người bày tỏ lo lắng về an toàn của bản thân khi đi trên đường gặp những chiếc xe tải chở theo tôn thép không đảm bảo an toàn:

"Vận chuyển ống tròn, trụ tròn phải có khung cố định và cáp xích để chằng buộc cho chặt. Hớ hênh mất an toàn rồi đổ lỗi là xui... xui gì mà xui, cẩu thả thì có!"

"Gặp mấy xe này mình sợ lắm. Đã vậy chạy còn ẩu nữa. Bữa gặp 2 xe chở thép vượt đèn đỏ với tốc độ chóng mặt mình nhìn sợ luôn. Bữa đó ai cũng nhìn 2 xe đó. Đã chở cái đó nguy hiểm rồi mà còn chạy nhanh nữa. Hại người ta chết oan. Mỗi lần đi gần mấy xe chở sắt là sợ lắm í";

"Em thề là sáng em đi bán hàng sớm. Tụi xe này toàn chạy tốc độ bàn thờ, mình toàn nép nhuờng cho nó đi trước. Bao nhiêu người khỗ chết oan vì xe container chở sắt thép rồi";

"Tối qua tôi thấy 1 xe chở thép không an toàn đi từ Dĩ An ra nè. Nhìn là biết đến chỗ cua kiểu gì cũng rớt thép xuống đường, y như rằng. Các bác tài làm ơn đừng chạy ẩu, đừng chủ quan được không";

"Rơi kiểu đó kéo lê đoạn dài mà không biết đúng là đến chịu ông tài xế. Chắc vừa chạy xe vừa nghe nhạc không nhìn gương rồi";

"Đề nghị công an tỉnh làm chặt mấy vụ này vào, cứ phạt nặng cho chừa chứ càng ngày càng lộng hành, chỉ đến khi thiệt hại rồi mới bảo tại miếng cơm manh áo mà vội mà quên".

