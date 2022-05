Hàng triệu người sợ gián nhưng mô tả con côn trùng thế này thì ai cũng phải phì cười!

Trí tưởng tượng của cô em gái này khiến nhiều người “mắt chữ O, mồm chữ A”.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài “bóc phốt” nỗi sợ gián của cô em gái đến từ tài khoản có tên N.A khiến cộng đồng mạng được phen cười ngặt nghẽo.

Theo người chị này thì cô em gái có nỗi sợ với côn trùng, nhất là gián. Trước đây, khi N.A còn ở nhà, việc đuổi gián sẽ do cô đảm nhiệm, nhưng từ khi đi học xa nhà thì người em phải tự lực cánh sinh. Một đêm nọ, khi bị gián “tập kích”, cô em gái đã phải nhắn tin cầu cứu mẹ với những dòng miêu tả không kém phần hài hước, dí dỏm.

Theo đó, với nỗi sợ côn trùng, hình ảnh con gián trong mắt người em hiện lên đầy “đáng sợ” và có phần “sai sai” như là: “siêu to khổng lồ”, “béo như con cá voi”, “đống mỡ đập xuống đất”...

Cô em gái miêu tả con gián khiến cộng đồng mạng được phen ‘cười vỡ bụng’.

Nguyên văn dòng tin nhắn như sau: “Phòng con có con gián siêu to khổng lồ. Con gián này phải to như con cá voi nhà táng - loài cá voi to nhất hiện nay. Nó béo như con vậy. Rơi xuống đất mà kêu bộp bộp xuống. Cảm giác như đống mỡ của nó đang đập xuống đất vậy. Nó chui xuống gầm giường rồi mẹ ơi. Mai mà không thấy con thì chắc chắn con bị khiêng đi rồi”.

Cùng với dòng tin nhắn miêu tả đầy tính phóng đại này là chiếc icon (nhãn dán) mặt khóc thể hiện sự bất lực của cô em gái khi phải đối diện với con côn trùng đáng ghét này.

Cô em gái miêu tả con gián

Sau khi đoạn tin nhắn này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước trí tưởng tượng phong phú cùng sự đáng yêu, hài hước của người em này. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu với nỗi sợ côn trùng và cũng để lại bình luận chia sẻ về tình huống “dở khóc, dở cười” của mình.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Sao có thể đáng yêu vậy chứ! Lẽ ra không sợ lắm nhưng đọc xong dòng tin nhắn lại sợ hú hồn.

- Giống mình, dù đã là mẹ 2 con nhưng nhìn thấy con gián là chỉ biết gọi “mẹ ơi” để trợ giúp.

- Em gái ấy dễ thương xỉu. Đọc cô bé viết miêu tả con gián mà tớ thấy nỗi sợ nó to bự luôn đó!

- Cũng sợ gián giống mình, nhưng thay vì gọi mẹ nửa đêm thì mình chọn nằm im phăng phắc và cầu nguyện chờ nó tự bò ra khỏi phòng, vì nếu mẹ lên thì người bị đập là mình chứ không phải gián!

- Học văn chắc khá, tưởng tượng phong phú ghê. Mà đọc xong tự dưng nhớ đến con mình, hồi bị đau răng quá nàng bảo "con sâu nó đang đi đu đưa đi trong răng con mẹ ạ". Trẻ con đúng là buồn cười.

Bạch Dương