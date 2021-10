Giới trẻ rộ lên trào lưu nghỉ hưu sớm, người lớn tuổi 'trầm cảm' vì những điều không ngờ sau khi từ giã công việc

Người trẻ tuổi háo hức chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm

Trong xã hội của chúng ta, nghỉ hưu gắn với quan niệm sống chậm lại và nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc. Có một phong trào viết tắt là FIRE - "Financial Independence, Retire Early” (tạm dịch: độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) được nhiều người trẻ hưởng ứng.

“Nghỉ hưu sớm” là một khái niệm phổ biến ở Hoa Kỳ kể từ giữa những năm 2000. Ý tưởng chính của nó bắt nguồn từ cuốn sách Your Money or Your Lif e năm 1992 của Vicki Robin và Joe Dominguez.

Phong trào này không chỉ phổ biến ở những tỷ phú giàu có độc lập, những người trúng số độc đắc nhờ bán công ty khởi nghiệp mà còn dành cho những người lao động bình thường.

FIRE thu hút được nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội. Mọi người truyền tay nhau những bí quyết kiếm tiền, các mẹo đầu tư và các phép tính đơn giản để nghỉ hưu sớm trước 65 tuổi. Không ít người sẵn sàng cắt giảm chi tiêu, thay đổi chỗ ở và đi làm thêm để thực hiện hóa ước mơ nghỉ hưu sớm.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng, mọi người bắt đầu khao khát những khoảng thời gian dành cho chính mình. Có người ước mơ được đi du lịch khắp thế giới, ở cạnh gia đình và bạn bè, theo đuổi các sở thích như vẽ tranh, làm vườn, nấu ăn, chơi golf hay chỉ đơn giản là tận hưởng sự tự do...

Hình minh họa (Ảnh: Internet)

Cuộc sống sau nghỉ hưu không như "mơ"

Khi mới thoát khỏi guồng quay của một ngày làm việc bận rộn, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy rằng sau một vài tháng về hưu, sự hạnh phúc ban đầu dần mất đi.

Thay vì cảm thấy tự do, thoải mái và thỏa mãn, bạn có thể sẽ cảm thấy buồn chán, không có mục đích và bị cô lập. Thậm chí, bạn còn có thể đối mặt với căng thẳng và lo lắng khi phải ở nhà cả ngày. Kéo theo đó, mối quan hệ trong gia đình cũng không còn êm ấm. Một số người mới về hưu thậm chí còn gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng.

Có một thực tế rằng nghỉ việc là một thay đổi lớn và nó hoàn toàn có thể mang lại căng thẳng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra việc nghỉ hưu gây ra các vấn đề về sức khỏe. Các chuyên gia đã thực hiện dự án tìm hiểu về sức khỏe của những người đã nghỉ hưu. Họ phát hiện rằng nhóm người này có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn khoảng 40% so với những người tiếp tục làm việc.

Mặc dù nghỉ hưu là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đối phó với sự thay đổi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khi chúng ta ngày một già đi, tốc độ thay đổi của cuộc sống cũng bị tăng tốc. Tuổi càng cao đồng nghĩa với việc những đứa con càng trưởng thành. Chúng sẽ sớm đi đến những khoảng trời riêng, lập gia đình và sống độc lập.

Hình minh họa (Ảnh: Internet)

Cũng ở giai đoạn này, những người thân bên cạnh lần lượt ra đi. Bên cạnh đó là những vấn đề về sức khỏe lần lượt kéo đến. Bị giới hạn trong một không gian sống cố định và đối mặt với những nỗi lo, tâm lý của người già sẽ hình thành nhiều áp lực.

Ở hầu hết các nước phương Tây, những người về hưu luôn được quan tâm cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ như ở Phần Lan, từ cuối thập niên 80, Luật Hưu trí quốc gia được cải cách và mở ra cơ hội cho tất cả mọi người ở độ tuổi trên 16 tuổi. Thậm chí, những người nước ngoài ở Phần Lan đến từ khắp nơi trên thế giới cũng được hưởng lợi từ bộ luật này với điều kiện đã định cư ở Phần Lan trong thời gian ít nhất là 5 năm.

Kết luận

Rõ ràng nghỉ hưu sớm có những lợi thế nhất định như giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống và theo đuổi những điều mình mong muốn. Tuy nhiên, đó cũng là một bài toán về sự đánh đổi. Từ góc độ lập kế hoạch, nghỉ hưu sớm tạo ra nhiều bất ổn hơn so với nghỉ hưu truyền thống.

Đối phó với sự không chắc chắn là điều mà tất cả những người nghỉ hưu phải đề phòng. Trào lưu FIRE đang ngày càng trở nên thịnh hành nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi sự linh hoạt và ẩn chứa nhiều rủi ro đối với tài chính cá nhân và thậm chí là sức khỏe.

Vì vậy trước khi quyết định có nên nghỉ hưu sớm hay không, chúng ta cần cân nhắc đến những yếu tố rủi ro để không phải đối mặt với những khủng hoảng về sau.

Nguồn: HelpGuide, The Times, Marketwatch

Theo toquoc.vn