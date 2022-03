Những câu nói cay nghiệt, đả kích cá nhân của Nguyễn Phương Hằng gây sôi sục MXH vận vào chính mình

Trong vô số lần livestream công kích các cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng thường có những câu nói cay nghiệt, mắng nhiếc, xúc phạm người khác.

Những câu nói này được xem như một thứ ''gia vị'' khiến cho mỗi buổi livestream của bà Hằng có giai đoạn trở thành một hiện tượng mạng xã hội, kéo hàng trăm ngàn lượt xem trực tiếp.

Tuy nhiên, có không ít những câu nói giờ đây lại ứng với chính con người bà Hằng. Chẳng hạn như “Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”, “Khi hết phước thì cuộc đời đổ như Domino”,…

CEO Công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng.

Những câu nói của bà Hằng được netizen tổng hợp lại:

- Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

- Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang

- Ngu nhất mà tưởng mình khôn nhì

- Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt

- Thần điêu đại bịp

- Khi hết phước thì cuộc đời đổ như Domino

- Phải biết chân lý ở đâu, đừng để bị đưa vào chân tường

- Tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt

- Không sớm thì chiều không mai thì một

- Đừng có mượn đạo tạo đời

Ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố hình sự về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, ra quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam số 300-04/LB và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, thường trú tại số 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM thụ lý điều tra vụ "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331, Bộ luật Hình sự, do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM trước đó cũng đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Hiền Anh (tổng hợp)