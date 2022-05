Đang nhận ship bàng hoàng ngỡ bị cướp, định thần mới biết điều kỳ quặc vừa xảy ra

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn xảy ra mới đây thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Đoạn clip do camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại được tình huống vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h15' ngày 15/5 tại Hà Giang đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, dưới lề đường một người phụ nữ áo đỏ cam đang giao hàng cho người đàn ông mặc áo xanh màu nõn chuối. Khi vừa nhận và đang kiểm tra xem gói hàng, bỗng một người đàn ông mặc áo đen không đội mũ bảo hiểm phi thẳng xe vào giữa 2 người rồi ngã lăn ra đường.

Người đàn ông mặc áo xanh có lẽ bị bất ngờ nên "đứng hình" vài giây rồi mới định thần, tiến lại cùng nữ shipper dựng xe máy, nhặt đồ hỗ trợ người đàn ông áo đen vừa đâm vào mình.

Hình ảnh cắt từ clip

Người đăng tải clip lên mạng xã hội chia sẻ: "Đang đứng lấy hàng bị ông say rượu phi vèo qua giữa 2 người. May mà không ai làm sao trừ ông say rượu bị đau tí chút. Làm ông anh đứng hình mất vài giây vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Buổi trưa có đi ăn cơm khách, uống rượu nên về ngủ. Lúc nhận hàng vừa chưa tỉnh giấc mà vẫn lâng lâng nên lúc ấy vẫn còn hoang mang".

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người cũng bất ngờ, đưa ra những bình luận hài hước dí dỏm. Đồng thời cư dân mạng cũng chỉ ra lỗi sai của cả 3 người:

"Anh áo xanh đơ người chắc đang nghĩ ơ định cướp đồ hả em. Mất gần phút mới hình dung cũng có người say rượu như mình vừa bị tai nạn";

"Sang chấn tâm lý, ngớ ngẩn luôn rồi, tí nữa vấn vẩn còn quên cả hàng ấy chứ. Anh số 8 mất 24 giây mới tỉnh lại để hiểu chuyện gì vừa xảy ra";

"Shiper rất tử tế! Ra xem người kia có sao không? Và dựng xe cho họ trước! Haizzz đã say lại còn không đội mũ bảo hiểm! Quá may! Vì nếu đâm vào đuôi xe tải thì chả có cơ hội xem lại clip";

"Giống mình! 2 thằng đang đi bộ nói chuyện thì nghe tiếng anh ơi dẹp ra, anh ơi dẹp ra. Chưa kịp quay lại thì xe máy phi giữa 2 thằng, mỗi thằng bắn 1 bên. May là cả 3 không sao! Mọi người đi đường nhìn kiểu như bọn mình đang đóng phim. Cho ông kia tỉnh lại chưa chắc đã làm được như thế";

"Ship đứng dưới đường là không nên, may không sao về người. Hi vọng hàng chưa trả cho khách cũng không có vấn đề gì. Mong người nhận hàng cảm thông cho trường hợp này";

"Nói chung cả hai bên đều sai. Tại sao lấy hàng không lên vỉa hè đỗ mà đứng ở dưới lòng đường? Ông kia sao để rượu uống mình nên không làm chủ khi tham gia giao thông gây tai nạn?";

Lam Giang

Clip: MXH