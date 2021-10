Cô giáo mầm non lỡ tay gửi clip 'chuyện ấy' vào nhóm chat với 60 phụ huynh, nhà trường quyết định sa thải

Nhiều người cho rằng, nếu không có những đoạn video khiếm nhã như vậy trên điện thoại của cô giáo mầm non này thì chắc chắn sự việc đã không xảy ra.

Sự phát triển của internet mang lại nhiều lợi ích, trong đó đặc biệt nhất là giúp việc giao tiếp giữa người với người thuận tiện hơn. Ví dụ trước đây, giáo viên và phụ huynh chỉ được gặp nhau trong những buổi họp thì ngày nay, một phương thức liên lạc mới đã xuất hiện, đó là các nhóm chat phụ huynh của lớp.

Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời giúp cả hai bên có thể giao tiếp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cách liên lạc thuận tiện như vậy đôi khi cũng xuất hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười, trong số đó có chuyện gửi tin nhắn... nhầm, hay tệ hơn là gửi các clip có nội dung không lành mạnh.

Mới đây, một giáo viên mẫu giáo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã lỡ tay đăng 1 video nhạy cảm trong nhóm lớp, khi phát hiện ra thì đã không rút lại kịp, cả cô giáo và các bậc cha mẹ rất khó xử.

Nữ giáo viên mẫu giáo này quay một vài đoạn video trẻ ăn trái cây và gửi cho một nhóm hơn 60 phụ huynh nhưng đăng tải nhầm một đoạn phim của người lớn.

Được biết, khoảng 10h ngày hôm đó là thời gian các bé trong trường mầm non nghỉ ngơi và ăn hoa quả. Như thường lệ, nữ giáo viên mẫu giáo này quay một vài đoạn video trẻ ăn trái cây và gửi cho một nhóm hơn 60 phụ huynh.

Ngay sau đó, điện thoại cô nhận tin báo với hàng loạt câu hỏi: “Cô gửi cái gì vậy?”; "Xóa ngay đi"... Lúc này cô giáo mới phát hiện ngoài đoạn video trẻ em ăn trái cây, cô còn đăng tải một đoạn phim của người lớn.

Lúc này, cô giáo chỉ có thể xin lỗi và đưa ra lời giải thích. Cô nói rằng, có ai đó đã gửi cho mình một đường link và mình vô tình nhấp vào nên đã tải video về điện thoại di động. Vì không để ý, nên trong lúc gửi các video học trò đang ăn trái cây, cô đã lỡ tay gửi luôn đoạn video kia.

Trường mẫu giáo nơi xảy ra sự việc. Nhà trường sau đó đã quyết định sa thải nữ giáo viên.

Vụ ồn ào được một số phụ huynh đăng tải lên mạng và nó cũng thu hút sự chú ý của lãnh đạo nhà trường. Chiều cùng ngày xảy ra sự việc, nhà trẻ đã đăng thông báo, trong đó nêu rõ hành vi của cô giáo đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tập thể cán bộ, nhân viên trường mầm non. Do đó, nhà trường quyết định sa thải nữ giáo viên.

Sự việc này cũng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Một số ý kiến cho rằng hình phạt của nhà trường là quá nghiêm trọng, nữ giáo viên mầm non không cố tình làm như vậy, cô cũng đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, phụ huynh cũng đã thông cảm cho cô.

Cũng có người nhận định, hình phạt của nhà trẻ là hợp tình, hợp lý, dù sao việc này cũng liên quan đến hình ảnh của trường mầm non, không thể để qua loa, mất mặt được. Và dù không sa thải thì sau này cô giáo mầm non này cũng khó tạo dựng được uy tín của giáo viên trong tập thể phụ huynh, ảnh hưởng đến công tác quản lý. Nếu không có những đoạn video khiếm nhã như vậy trên điện thoại của cô giáo mầm non này thì chắc chắn sự việc đã không xảy ra.

Trên thực tế, vai trò của nhóm chat lớp như là sợi dây liên lạc kết nối phụ huynh và giáo viên để đưa ra các đề xuất chung cho việc giáo dục trẻ. Do vậy, để nhóm chat thật sự phát huy tính tiện lợi và hữu ích của nó, mọi người nên thống nhất những quy tắc ứng xử, giao tiếp lịch sự, văn minh. Việc gửi các thông tin, hình ảnh nên vô cùng cẩn trọng để khỏi ảnh hưởng đến việc trao đổi tình hình học tập của các bé.

Theo nhipsongviet.toquoc.vn