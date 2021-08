Cô Bé 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng' khiến cộng đồng cảm kích

Trong cuộc chiến với "giặc Covid-19", ngoài các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch thì những cán bộ địa phương đang phải làm việc gấp đôi, gấp ba ngày thường để tiếp nhận và chăm lo cho đời sống các hộ dân trên địa bàn.

Mới đây, tấm gương của cô Bé - một người tổ trưởng dân phố có tấm lòng chân thành, làm việc bằng tất cả sự tận tâm, nhiệt huyết đã khiến nhiều người dân và cộng đồng mạng cảm kích.

Cô Bé tên thật là Nguyễn Trần Lệ Minh, sinh năm 1972, là tổ trưởng tổ 13 khu phố 1 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Cô Minh bên 40 suất ăn hỗ trợ tổ công tác thực hiện tiêm vắc xin cho các hộ dân trong khu phố.

Trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, cứ mỗi lần UBND phường cũng như khu phố gửi thực phẩm hỗ trợ tới là cô Minh lại cùng gia đình tất bật sửa soạn phân chia rồi đi khắp ngõ xóm, tới từng nhà để đưa nhu yếu phẩm.

Để gắn kết bà con, cô Minh còn tạo một nhóm Zalo có thành viên là đại diện các hộ dân trong tổ của mình. Bên cạnh việc thuận tiện trao đổi các thông tin mới nhất về bệnh dịch, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, cập nhập lịch phun thuốc, lịch xét nghiệm, phiếu đi chợ, lịch tiêm, thông tin trợ cấp,... thì đây cũng là kênh để các hộ dân trong tổ dân phố biết về nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Những người dân trong tổ dân phố dành lời khen ngợi và cảm ơn tới cô tổ trưởng nhiệt tâm.

Với một số hộ dân còn khó khăn không có điện thoại kết nối internet, cô Minh trực tiếp tới tận nhà hoặc gọi điện thoại để nắm bắt được tình hình cũng như phổ biến các thông tin mới nhất về cách phòng tránh dịch bệnh.

Cô Minh luôn quan tâm, nắm bắt được hoàn cảnh cụ thể của từng hộ gia đình, cư xử với mọi người bằng thái độ hòa nhã, tận tình nên bà con trong tổ dân phố ai cũng yêu mến.

Khi phóng viên Infonet hỏi han về công việc, cô Minh chia sẻ rằng gia đình cô có truyền thống làm tổ trưởng dân phố. Mẹ chồng cô trước đây cũng làm tổ trưởng dân phố khu này tới hơn 30 năm. Tới năm 1999, khi cô Minh về làm dâu thì lại "tiếp quản" công việc của bà để làm công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" tuy mệt nhưng rất vui này.

Cô Minh cho biết: "Tổ dân phố 13 có 38 hộ, phần lớn là người dân lao động tự do. Khi dịch bệnh bùng phát, họ bị mắc kẹt trong khu phố, không có thu nhập, thiếu thốn rất nhiều.

Những phần quà từ trên gửi xuống thường chỉ có 15 suất, cả tổ thống nhất ưu tiên cho những hộ thực sự khó khăn. Cái gì có thể chia đều là mình chia đều hết, để đảm bảo không ai bị thừa hoặc thiếu".

Cô Minh cũng tận dụng các mối quan hệ của mình để vận động các mạnh thường quân ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi lần nhận thùng đồ giúp đỡ như thế này...

Cô Minh lại cùng gia đình chia thành các túi nhỏ đi chia cho các hộ gia đình.

Thường ngày, gia đình cô Minh thu nhập chính từ quán bán đồ ăn sáng ở đầu ngõ của cô và tiệm cà phê trong nhà của chồng cô. Khi cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội, hàng quán nhà cô cũng cửa đóng then cài.

Đóng cửa hơn 1 tháng, thu nhập không có, "gia đình không có của chỉ có có công thôi" nên cô càng tận tình, miệt mài với công việc cộng đồng.

Cả gia đình cùng chia phần, đảm bảo mỗi nhà dân trong tổ dân phố đều được nhận phần của mình, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thật may, cô Minh có một hậu phương vô cùng vững chắc, từ mẹ chồng hết lòng ủng hộ con dâu làm việc xã hội đến chồng con cũng sẵn lòng phụ giúp cô khi cần.

May mắn con hẻm của gia đình cô Minh là vùng xanh an toàn, do đó cô luôn tích cực động viên bà con lạc quan, chấp hành tốt Chỉ thị 16, cùng chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cô Minh bên chiếc xe đẩy tới từng nhà trao túi quà.

Hơn 20 năm tận tâm làm tổ trưởng dân phố, cô Minh luôn khiến người dân an tâm vì được chính quyền hỗ trợ kip thời, chu đáo.

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị Thảo Duyên - một công dân sống trong tổ dân phố 13 nói: “Ở Sài Gòn, sống xa gia đình, có người quan tâm thế này ấm áp lắm ạ. Cứ có quà hỗ trợ từ mạnh thường quân, cô Minh lại đem chia từ chai mắm, cái bánh mì, cọng hành.

Cô đi rồi lại thấy chú qua hỏi thăm nhận được chưa, sợ phát thiếu. Cả tổ ai cũng yêu quý gia đình cô chú ấy”.

Dù trời mưa nhưng thấy cô chú vẫn cần mẫn đi phát rau cho từng hộ gia đình, Thảo Duyên đã “quay trộm” những hình ảnh đó và đăng tải lên mạng xã hội.

Bài đăng của Thảo Duyên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa phần ý kiến đều bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng tận tụy của người tổ trưởng dân phố giữa mùa dịch như:

"Chỉ có sự thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông với những công việc thầm lặng của người thân mình thì mới có thể đồng hành, chia sẻ khó khăn với vợ cũng như người dân trong khu phố. Cảm kích hành động của vợ chồng cô tổ trưởng dân phố quá";

"Cho xin địa chỉ chỗ này với, có cô tổ trưởng dân phố quan tâm thế này hết dịch mình qua kiếm phòng trọ nơi đây thôi";

"Chúc cô chú luôn mạnh khỏe để lan tỏa hành động đẹp, giúp ích cho cộng đồng".

