Clip 'trộm bắt cướp' khiến dân mạng cười sái quai hàm

Đoạn clip hi hữu ghi lại hình ảnh 2 tên trộm giúp chủ cửa hàng thoát khỏi sự khống chế của tên cướp đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt xem.

Đoạn clip do camera an ninh trong một siêu thị ở nước ngoài ghi lại một tình huống hi hữu xảy ra trong cuộc sống.

Theo đó, tại một siêu thị, khi một tên trộm đang làm cho người chủ phân tâm để đồng bọn tranh thủ trộm đồ trên những kệ hàng cho vào ba lô thì bất ngờ xuất hiện kẻ thứ ba là một tên cướp có vũ khí.

Tên cướp xông vào cửa hàng, chĩa súng vào khống chế chủ siêu thị. Hai tên trộm vặt ban đầu sợ hãi trốn phía sau kệ hàng. Tuy nhiên, một hành động bất ngờ xảy ra, hai tên trộm đã phối hợp nhịp nhàng, giúp chủ siêu thị khống chế được tên cướp. Tiếp đó 2 tên trộm co giò chạy trốn, không quên mang theo những đạo cụ và đồ vừa trộm được.

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến dân mạng cười nắc nẻ và để lại những bình luận hài hước:

"Ông chủ siêu thị này vừa xui vừa hên. Trong một ngày mà bị cả trộm lẫn cướp ghé thăm. Nhưng phải công nhận hai bạn trộm này thông minh thật";

"Đang đi trộm thì gặp cướp, cơ mà trộm cũng phải có tâm";

"Hai tên trộm phối hợp rất ăn ý từ đầu đến cuối luôn. Nào là dụ anh bán hàng lấy đồ, rồi là phối hợp đánh gục tên cướp. Anh bán hàng chắc không hiểu vì sao 2 người kia tự nhiên lại đưa súng cho mình và bỏ đi nhanh như vậy. Về sau xem lại camera chắc anh bán hàng cười dữ lắm".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng clip trên chỉ là dàn dựng.

Lam Giang