Clip hành động ngang nhiên giữa đêm của kẻ trộm trước camera khiến dân mạng cảnh báo

Bạn nghĩ rằng tưởng nửa đêm cửa đóng then cài thì đồ đạc có giá trị trong nhà sẽ an toàn? Thực tế không phải vậy

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được một tình huống xảy ra vào lúc 1h15 phút đêm 05/7/2022 đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng giật mình xem lại mức độ an toàn của chính nhà mình.

Theo clip, trong đêm vắng mọi người mọi nhà đang chìm trong giấc ngủ. Trước cửa một ngôi nhà đang cửa đóng then cài có một người đàn ông đầu đội mũ lưỡi trai dùng một cây gậy nhỏ và dài luồn qua khe cửa cổng vào trong nhà rồi hành động như đang kéo cần câu cá.

Thực tế là người này đang dùng cây gậy kéo đồ vật của chủ nhà ra cửa. Khi tay ông ta lôi đồ vật qua ô cửa nhỏ, đó là một chiếc giày thể thao. Ngó trước ngó sau và rồi nhìn ngắm món đồ vừa câu trộm được, nhanh tay cho vào bao tải và rồi người đàn ông lại tiếp tục thò cần vào câu trộm đồ vật qua khe cửa.

Hình ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người giật mình, không ngờ bây giờ có quá nhiều thủ đoạn để trộm cắp của những kẻ "ham chơi hơn ham làm", chuyên sống bằng nghề đạo chích:

"Ôi nguy hiểm quá, nhà mình toàn ngủ không đóng cửa sổ, không cất chìa khoá xe. Thế này phải thay đổi thói quen thôi";

"Khó vậy cũng nghĩ ra được, giờ lại có nghề mới: câu trộm giày dép";

"Cứ tưởng giày dép để ở sân nhà là an toàn và lại giày mình đi rồi ai lấy làm gì. Không ngờ vẫn có những người tiêu thụ nên mới có kẻ trộm cắp thế này";

"Mỗi đêm chỉ cần câu được dăm ba đôi hàng hiệu là anh này no say rồi không cần lao động vất vả, việc nhẹ lương cao".

Lam Giang

Clip: MXH