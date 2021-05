Clip: Chó thả rông lao ra đường khiến 2 cô gái ngã 'sấp mặt'

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại vụ tai nạn khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo nội dung phản ánh trong clip, trên con đường nhiều phương tiện tham gia giao thông, bỗng nhiên một chú chó màu đen từ bên này đường lao sang phía đối diện, đúng lúc 2 cô gái đi xe máy tới đã không tránh khỏi va chạm, ngã văng xuống đường. May là hai cô gái chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe máy đổ đè lên cả con chó "thủ phạm", phải nhờ sự hỗ trợ của người dân tới dựng xe máy thì con chó mới được giải thoát.

Điều khiến cư dân mạng bức xúc đó chính là việc các gia đình thả rông chó, để chúng chạy ra đường gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Nhiều người chia sẻ đã từng gặp tình huống tương tự và tỏ thái độ bức xúc:

"Mấy lúc như thế này tuyệt nhiên không thấy chủ chó ra bắt đền. Chứ ví dụ mà người không sao, chó bị chết là chủ chó lại ầm lên";

"Đường quê đa số ai cũng 1 lần bị vậy. Cả mình và vợ mình đều bị";

"Hôm trước cũng gặp vụ này ở Hà Nam, ông anh đi xe máy đâm bay cả cột mốc vì cán phải chó. Mình đi sau mà sợ quá";

"Tôi cũng bị như này 2 lần, lúc ấy tôi đang chở cháu nữa chứ. Ngã mà không thấy chủ nhà ra đỡ hộ, mãi mới có người đi qua để đỡ lên cho. Uất!".

Qua sự việc này, một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông khi để chó thả rông chạy ngoài đường. Những người nuôi chó cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn khi chăm sóc vật nuôi của mình. Nhiều người cũng đề nghị các cơ quan chức năng cũng nên mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc như trên.

Theo Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với cá nhân không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Trong trường hợp thả rông chó dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác thì người chủ nuôi phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015. Theo quy định này, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu.

Một số khoản bồi thường mà chủ sở hữu súc vật có thể phải bồi thường cho người bị súc vật xâm hại như:

- Khoản tiền bồi thường do tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại

- Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm hại.

Lam Giang