Clip bình khí nén nổ tung, lao như tên lửa xuyên qua ngôi nhà khiến người xem 'rụng tim'

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bình khí nén phát nổ lao như tên lửa xuyên qua ngôi nhà đang lan truyền trên mạng xã hội

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại một vụ việc chưa xác định được vị trí và thời điểm xảy ra là khi nào, tuy nhiên tình huống trong clip đã khiến cho người xem thảng thốt khi chứng kiến sức công phá mãnh liệt của bình khí nén khi phát nổ.

Theo clip, trên sân bãi đang có nhiều bình khí nén được đặt nằm ra đất, xung quanh là nhà xưởng và ô tô tải đang dừng đỗ.

Hình ảnh cắt từ clip

Người đàn ông mặc áo đỏ đang cầm dụng cụ để mở khóa van phía đầu của một bình khí nén màu trắng. Khi đang vặn mở, vừa chạm tay xuống vỏ bình thì bất ngờ chiếc bình xì khói trắng phát nổ rồi lao đi vun vút như tên lửa.

Sức công phá cực lớn đã khiến cho chiếc bình lao xuyên qua ngôi nhà cấp 4, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Phía đối diện, mái tôn và một số đồ dùng tại khu lán xưởng bị hất tung lên. Người đàn ông may mắn chạy ra khỏi khu vực kịp thời nên không bị thương.

Trước đó, một đoạn clip khác ghi lại tình huống tương tự cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Một người đàn ông mặc áo trắng ngồi trên bình khí nén, một người khác đang cắt van bình. Bất ngờ chiếc bình lao vun vút sang bên kia đường. Thật may vụ việc không xảy ra thương vong về người.

Đã không ít lần xảy ra các vụ tai nạn do nổ bình khí nén, thùng phuy kín do thao tác của những người thợ chưa đảm bảo quy tắc an toàn lao động. Đoạn clip trên một lần nữa được chia sẻ trên mạng xã hội giúp cộng đồng nhắc nhau rằng dù làm bất cứ việc gì cũng nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn, đừng biến mình thành kẻ tội đồ vì những hành động bất cẩn.

"Không xì hơi nó ra trước mà đi tháo đầu van, một là thợ ẩu, hai là thợ thiếu kinh nghiệm. Thôi thì cũng là một bài học nhớ đời";

"Hên là không có ai đang ôm quả tên lửa này chứ không thì đăng xuất khỏi trái đất mất";

"Trước khi muốn tái sử dụng hoặc thu mua phế liệu, cần phải tháo xả khí trước khi mở vòi nhé các bác. Nếu không mình thành tàn phế trước khi thu mua được phé liệu đó".

Lam Giang

Clip: MXH