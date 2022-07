Blackpink được kỳ vọng ‘viết lại lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop’, cổ phiếu YG Entertainment tăng giá vèo vèo

Khi YG Entertainment xác nhận sự trở lại của Blackpink vào tháng 8, công ty giải trí này đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu tăng 30%. Có vẻ như thị trường chứng khoán dự đoán Blackpink sẽ trở lại kỷ lục và sẽ “viết lại lịch sử của các nhóm nhạc nữ Kpop”.

Theo dữ liệu từ Korea Exchange được công bố vào ngày 20/7, giá cổ phiếu của YG Entertainment đã tăng 22,99%, từ 44.150 won lên 54.300 won so với đầu tháng 7.

Xem xét chỉ số KOSDAQ tăng 4,95% trong cùng thời gian, YG Entertainment đang có một xu hướng tương đối tốt, với giá cổ phiếu tăng hơn 30% so với mức thấp trước đó vào ngày 23/6.

Sự trở lại đầy đủ đội hình của Blackpink vào tháng 8 này sẽ là lần trở lại đầu tiên của nhóm sau 1 năm 10 tháng. “The Album” trước đó của họ đã bán được hơn 1,25 triệu bản, và bản phát hành mới của họ dự kiến sẽ đạt được những đỉnh cao hơn nữa.

YG PLUS, một chi nhánh của YG Entertainment, cũng chứng kiến ​​giá cổ phiếu tăng 32%, từ 4595 won lên 6060 won trong tháng 7, đứng thứ 6 về tốc độ tăng trưởng KOSPI trong giai đoạn này. Kỳ vọng của công ty nói chung cũng đang tăng lên khi ngày trở lại của Blackpink đến gần.

Trên thực tế, thời điểm tin tức về sự trở lại của Blackpink được đưa ra, giá cổ phiếu của YG Entertainment và tất cả các chi nhánh của nó đã tăng vọt.

Trước đó, cổ phiếu của cả YG Entertainment và YG PLUS đều đạt mức thấp nhất trong 52 tuần vào ngày 23-24/6. Sau đó, Blackpink được thông báo là cuối cùng đã phát hành một album mới của nhóm, khiến giá cổ phiếu của YG Entertainment tăng hơn 6% và của YG PLUS tăng 16%. Ngoài ra, cổ phiếu của YG PLUS đã tăng trong 11 ngày giao dịch liên tiếp.

Nói về tác động của Blackpink, Park Ha Kyung, nhà nghiên cứu tại Korea Investment & Securities, cho biết: “Doanh số tuần đầu tiên của album Blackpink phát hành vào tháng 10 năm 2020 đạt 690.000. Khi lượng fandom toàn cầu của K-pop mở rộng, doanh số Chodong ban đầu của các nhóm nhạc nữ đã tăng lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, Blackpink đã gia tăng đáng kể mức độ nổi tiếng của họ thông qua các hoạt động cá nhân trong thời gian gián đoạn của nhóm, khi Rosé và Lisa đều đạt doanh thu kỷ lục cho album solo của họ. Vì vậy, sản phẩm sắp tới của Blackpink được kỳ vọng sẽ một lần nữa lập kỷ lục mới cho các nhóm nhạc nữ Kpop”.

Lee Nam Soo, một nhà nghiên cứu tại Kiwoom Securities, cho biết thêm: “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink sẽ bắt đầu vào quý 4, cũng được dự đoán sẽ vượt qua chuyến lưu diễn trước đó của nhóm vào năm 2019 từng thu hút 470.000 khán giả.

Xem xét sự trở lại của họ sau một thời gian dài gián đoạn, những người hiện đều là đại sứ toàn cầu của các thương hiệu cao cấp, chúng tôi tin rằng khả năng rất cao là Blackpink sẽ tiếp tục đạt được những kết quả đáng nể và sẽ viết lại lịch sử của các nhóm nhạc nữ K-pop”.

Hạ Thảo (lược dịch)