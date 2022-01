Bi hài thanh niên say thuốc lào khiến người xung quanh tái mặt

Đoạn clip thanh niên say thuốc lào được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, bình luận.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại được tình huống thanh niên say thuốc lào trước cửa một ngôi nhà vào cuối tháng 12/2021.

Theo clip, bên bàn trà có một thanh niên đang ngồi hút thuốc lào. Mọi động tác đều rất thành thục cho đến 20 giây sau đó nam thanh niên bắt đầu có những biểu hiện bất thường: người run rẩy, đứng lên lảo đảo rồi sau đó ngã dúi dụi. Khi đã nằm xuống vỉa hè nam thanh niên vẫn không ngừng co giật nhìn rất đáng sợ.

Một số người xung quanh thấy vậy chạy tới đỡ anh này ngồi dậy. Phải sau hơn 2 phút nam thanh niên mới dần trở lại trạng thái bình thường và tự bước lên ghế ngồi.

Đoạn clip sau ít giờ đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người chia sẻ lại kinh nghiệm từng trải của mình khiến ai nấy phì cười:

"Nhớ hồi học đại học đi học về thấy thằng bạn nằm bò ra quán nước bàn ghế lộn xộn, hỏi ai đánh mày, nó nói mãi mới được câu: không ai đánh cả, say thuốc lào";

"Ngày bé, thấy bố hút thuốc lào, thấy có khói thò mồm vào hít mạnh 1 hơi. Úi tà tà, cứng hàm không kiểm soát nổi, say hơn say rượu";

"Nhìn khói thuốc lào thả ra từ miệng như ống khói tàu. Hơn cả triệu độc chất được mang vào người mà không hiểu sao người hút không bỏ được?";

"Như này ai không biết lại tưởng đột quỵ ấy chứ. Đúng là những cảnh độc đáo chỉ có ở Việt Nam mình";

"Đã bảo là mấy người hút thuốc toàn vì sĩ diện rồi. Say như thế tức là cơ thể cũng không thích thuốc chứ nghiện đâu mà nghiện. Không hiểu hút thuốc để làm gì, tốn tiền, tốn sức khỏe, không ai dám lại gần vì hôi".

Hút thuốc lào có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi. Bên cạnh đó, một số người mới hút khi say thuốc lào hường bị mất thăng bằng, rất dễ bị ngã. Có người hút thuốc lào có thể sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Nếu say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh còn có thể dẫn đến tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi của mình.



Khi gặp người bị say thuốc lào cần cho họ nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, sau đó từ từ đỡ họ dậy, cho uống nước từng chút một để họ từ từ tỉnh. Nếu xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, không có dấu hiệu cho thấy hết cơn say thuốc thì nên nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

