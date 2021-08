Bác tài già thất thểu sau vụ tai nạn nguy hiểm, dân mạng thương cảm nhưng không quên cảnh báo về các xe chở cuộn thép khổng lồ

browser not support iframe.

Clip do một xe phía sau ghi lại hiện trường vụ tai nạn của một chiếc xe đầu kéo do phanh gấp đã khiến cho 2 cuộn thép thành phẩm trên rơ-móc phía sau bị lăn về phía trước, làm biến dạng cabin xe đầu kéo và rơi xuống đường. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người.

Thế nhưng điều khiến đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng đó chính là hình ảnh bác tài xế già thẫn thờ không đứng nổi ở phía trước chiếc xe đầu kéo.

Nhiều người bày tỏ ý kiến cảm thông với bác tài già:

"Nhìn ông chú đứt ruột quá, cả tỉ bạc ra đi trong chớp mắt";

"Bác tài già rồi mà không được nghỉ ngơi, 2 cuộn inox này cũng phải 30 tấn, may không đè nát cabin";

"Nhìn cái dáng đi của bác mà chảy nước mắt. Dịch bệnh đã khổ rồi lại thêm vụ tai nạn thế này";

"Chia buồn cùng bác tài. Nhưng phúc lớn nên người không bị sao hết. Đây cũng là một bài học cho mọi người đấy".

Ngoài ra, cư dân mạng vẫn không quên cảnh báo tới những tài xế chở cuộn thép khi tham gia giao thông:

"Lại là tôn cuộn. Bao nhiêu vụ rồi vẫn không rút được kinh nghiệm. Người không sao là may mắn rồi. Chia buồn cùng bác tài";

"Các bác chở nguyên cuộn thép mấy chục tấn mà chỉ dùng sợi xích như dây chỉ để chằng đến khi thắng gấp nó lùa lên thì trách ai? Người ta sản xuất ra phần chân đế để những cuộn thép lên trên, các bác gấp quá không thèm để lên hoặc không trang bị thì ráng mà chịu, đừng đổ thừa chén cơm manh áo";

Cách an toàn để vận chuyển những cuộn tôn có trọng lượng hàng chục tấn

"Nếu đúng chuẩn thì hàn giá đặt cuộn tôn nằm trong, dùng xích và tăng đơ chằng giá lại. Giải pháp không dùng giá, chỉ sử dụng xích và tăng đơ (loại xích và tăng đơ nhỏ) như bên ngoài đang chuyên chở chẳng qua chỉ đỡ hơn chút xíu, chứ khi phanh gấp giật phát thì xích cũng đứt như thường, vì không chịu được nổi lực kéo lớn vậy. Muốn dùng cáp để chằng cho cuộn tôn đấy an toàn (không dùng giá) phải dùng cáp chịu được trọng tải ít nhất phải 2 lần trọng lượng cuộn tôn, vì lực giật rất mạnh";

"Em đi đường thấy các bác rất chủ quan, chỉ quấn cọng xích qua và lót 2 khúc gỗ là xong. Em nói thiệt khi thắng gấp 5 cọng dây xích như vậy cũng không ăn thua đâu. Khuyên các bác hãy bảo vệ chính mình và những người xung quanh".

Lam Giang