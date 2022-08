Mò lại các phim của Ji Chang Wook xem 'phản ứng hóa học' với bạn diễn nữ nào xuất sắc nhất?

Ji Chang Wook là một diễn viên xuất sắc, nhưng liệu anh có thể tự hào về 'phản ứng hóa học' với tất cả những người tình trên màn ảnh không? Hãy cùng xem xếp hạng dưới đây để biết rõ về điều này.

Quá hâm mộ tài năng của Ji Chang Wook, cư dân mạng luôn tò mò về những dự án tiếp theo của nam diễn viên, cũng như nữ diễn viên nào sẽ trở thành bạn diễn của anh. Sau đó, họ sẽ so sánh và đánh giá xem ai là người tỏa sáng nhất bên cạnh ngôi sao điển trai này.

Trước sự hợp tác ăn ý của Ji Chang Wook với Choi Sooyoung trong bộ phim đang phát sóng "If You Wish Upon Me" (Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của Bạn), hãy xem lại "phản ứng hóa học" của anh với các bạn diễn nữ trong quá khứ.

Hạng 1: Phản ứng hóa học xuất sắc

Đối với xếp hạng này, không thể bỏ qua lần hợp tác của Ji Chang Wook là với Ha Ji Won trong “Hoàng hậu Ki” và Park Min Young trong “Healer”.

Cả hai nữ diễn viên đều được công nhận về kỹ năng diễn xuất nên thật dễ hiểu khi họ cũng có phản ứng hóa học đỉnh cao.

Ji Chang Wook với Ha Ji Won trong “Hoàng hậu Ki”.

Ji Chang Wook và Park Min Young trong “Healer”.

Ha Ji Won là nữ diễn viên chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ màn diễn xuất nào, trong khi Park Min Young từ lâu đã được công nhận với khả năng ăn ý dù ai là bạn diễn của cô.

Trong trường hợp của Ha Ji Won và Ji Chang Wook, sự hợp tác của họ ăn ý hơn cả, trong khi Park Min Young và Ji Chang Wook lại rất ngọt ngào và vui vẻ. Cặp đôi sau này thậm chí còn giành được 2 danh hiệu Cặp đôi đẹp nhất tại Giải thưởng Phim truyền hình KBS và Giải thưởng Phim truyền hình hằng năm.

Ngoài ra, phản ứng hóa học của Ji Chang Wook với Yoona trong “The K2” và Nam Ji Hyun trong “Suspicious Partner” cũng là biểu tượng và phù hợp với hạng A.

Ji Chang Wook với Yoona trong “The K2”.

Ji Chang Wook với Nam Ji Hyun trong “Suspicious Partner”.

Cả hai bộ phim truyền hình nói trên cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài và người hâm mộ quốc tế không bao giờ tiếc lời khen ngợi hai bộ phim này.

Hạng 2: Phản ửng hóa học chấp nhận được

So với phản ứng hóa học vượt trội với Ha Ji Won, Park Min Young, Yoona và Nam Ji Hyun, màn thể hiện của Ji Chang Wook với Kim Yoo Jung trong "Backstreet Rookie" (Cửa hàng tiện lợi Saet byul), Kim Ji Won trong "Lovestruck In The City" (Tình yêu trốn đô thị) và Choi Sooyoung trong “If You Wish Upon Me” (Nói Tôi Nghe Điều Ước Của Bạn) không được đánh giá quá cao.

Ji Chang Wook với Kim Yoo Jung trong "Backstreet Rookie" (Cửa hàng tiện lợi Saet byul).

Độ ăn ý không cao của Ji Chang Wook với Kim Yoo Jung có thể là do sự chệnh lệch lớn về tuổi tác tới tận 13 tuổi.

Ji Jang Wook và Kim Ji Won trong "Lovestruck In The City" (Tình yêu chốn đô thị).

Về phần Kim Ji Won, sự kết hợp hóa học và gương mặt giữa cô và Ji Chang Wook trong “Lovestruck in the City” được cho là hài hòa hơn so với lần đóng cặp trước đây của anh với Kim Yoo Jung.

Tuy nhiên, khi so sánh phản ứng hóa học của họ với các đối tác khác trong các bộ phim truyền hình nổi bật hơn, chẳng hạn như Ji Chang Wook với Park Min Young và Kim Ji Won với Park Seo Joon, phản ứng hóa học giữa Ji Chang Wook và Kim Ji Won phần nào không như mong đợi. Nó không tệ, nhưng cũng không xuất sắc.

Ji Jang Wook và Choi Sooyoung trong “If You Wish Upon Me” (Nói Tôi Nghe Điều Ước Của Bạn).

Cuối cùng là Choi Soo Young, mối tình mới nhất của Ji Chang Wook trong “If You Wish Upon Me”. Vì bộ phim chỉ mới bắt đầu phát sóng nên vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng hóa học của cả hai.

Tuy nhiên, đối với sự kết hợp hình ảnh, đã có những bình luận nói rằng họ tạo ra cảm giác "bạn thân" hơn là một cặp đôi. Hãy cùng chờ xem phản ứng hóa học của họ sẽ bùng nổ hơn trong những tập sắp tới của “If You Wish Upon Me”.

Hạng 3: Phản ứng hóa học không tốt

Ji Chang Wook và Won Jin Ah trong “Melting Me Softly” (Nhẹ nhàng tan chảy).

“Melting Me Softly” (Nhẹ nhàng tan chảy) được coi là một trong những tác phẩm đáng quên nhất trong sự nghiệp của Ji Chang Wook!

Bộ phim này ghi nhận mức đánh giá trung bình chỉ là 2,1% và không tạo được bất kỳ tiếng vang nào. Một trong những lý do lớn nhất dẫn đến màn trình diễn đáng thất vọng đó là phản ứng hóa học giữa Ji Chang Wook và Won Jin Ah.

Người xem phải vật lộn để thấy bất kỳ tình tiết lãng mạn nào giữa hai người vì việc phân phối lời thoại, cử chỉ và biểu cảm của họ chỉ đơn giản là không ăn nhập.

Hạ Thảo