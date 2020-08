Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 qua điện thoại tổng đài 1080

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 qua điện thoại 1080

Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2020 qua Tổng đài 1080 như sau:

Bấm gọi Mã vùng điện thoại + 1080 trực tiếp trên bàn phím điện thoại rồi làm theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài.

Ví dụ: Nếu bạn là thí sinh Hà Nội, bấm gọi số 024.1080 bạn sẽ gặp được trực tiếp điện thoại viên, chỉ cần cung cấp số báo danh thì ngay sau đó sẽ nhận được kết quả điểm của từng môn.

Danh sách mã vùng điện thoại cố định Việt Nam

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ công bố hoàn tất việc chấm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 vào ngày 27/8, sau đó thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình.

Xem danh sách 59 mã vùng điện thoại cố định của Việt Nam:

1.Mã vùng Sơn La: 0212

2.Mã vùng Lai Châu: 0213

3.Mã vùng Lào Cai: 0214

4.Mã vùng Điện Biên: 0215

5.Mã vùng Yên Bái: 0216

6.Mã vùng Quảng Bình: 0232

7.Mã vùng Quảng Trị: 0233

8.Mã vùng Thừa Thiên – Huế: 0234

9.Mã vùng Quảng Nam: 0235

10.Mã vùng Đà Nẵng: 0236

11.Mã vùng Thanh Hóa: 0237

12.Mã vùng Nghệ An: 0238

13.Mã vùng Hà Tĩnh: 0239

14.Mã vùng Quảng Ninh: 0203

15.Mã vùng Bắc Giang: 0204

16.Mã vùng Lạng Sơn: 0205

17.Mã vùng Cao Bằng: 0206

18.Mã vùng Tuyên Quang: 0207

19.Mã vùng Thái Nguyên: 0208

20.Mã vùng Bắc Kạn: 0209

21.Mã vùng Hải Dương: 0220

22.Mã vùng Hưng Yên: 0221

23.Mã vùng Bắc Ninh: 0222

24.Mã vùng Hải Phòng: 0225

25.Mã vùng Hà Nam: 0226

26.Mã vùng Thái Bình: 0227

27.Mã vùng Nam Định: 0228

28.Mã vùng Ninh Bình: 0229

29.Mã vùng Cà Mau: 0290

30.Mã vùng Bạc Liêu: 0291

31.Mã vùng Cần Thơ: 0292

32.Mã vùng Hậu Giang: 0293

33.Mã vùng Trà Vinh: 0294

34.Mã vùng An Giang: 0296

35.Mã vùng Kiên Giang: 0297

36.Mã vùng Sóc Trăng: 0299

37.Mã vùng Hà Nội: 024

38.Mã vùng TP HCM: 028

39.Mã vùng Đồng Nai: 0251

40.Mã vùng Bình Thuận: 0252

41.Mã vùng Bà Rịa – Vũng Tàu: 0254

42.Mã vùng Quảng Ngãi: 0255

43.Mã vùng Bình Định: 0256

44.Mã vùng Phú Yên: 0257

45.Mã vùng Khánh Hòa: 0258

46.Mã vùng Ninh Thuận: 0259

47.Mã vùng Kon Tum: 0260

48.Mã vùng Đắk Nông: 0261

49.Mã vùng Đắk Lắk: 0262

50.Mã vùng Lâm Đồng: 0263

51.Mã vùng Gia Lai: 0269

52.Mã vùng Vĩnh Long: 0270

53.Mã vùng Bình Phước: 0271

54.Mã vùng Long An: 0272

55.Mã vùng Tiền Giang: 0273

56.Mã vùng Bình Dương: 0274

57.Mã vùng Bến Tre: 0275

58.Mã vùngTây Ninh: 0276

59.Mã vùng Đồng Tháp: 0277

Xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 ở đâu? Theo kế hoạch, ngày 27/8, các địa phương trên toàn quốc hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Sau đó, thí sinh có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 của mình.

