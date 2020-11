Những lời chúc 20/11 hay nhất bằng tiếng Anh, tiếng Trung dành cho thầy cô giáo

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay nhất

To the greatest teacher in the world, Happy Teachers’ Day! Thank you for everything!

Gửi tới người thầy vĩ đại nhất trên thế giới, Chúc mừng Ngày Nhà giáo! Cảm ơn thầy cô vì tất cả mọi thứ!

I am really grateful because I met the teacher – who gave me inspiration, motivation, and helped me develop my abilities. Happy Teachers’ Day in Vietnam!

Em thực sự biết ơn vì tôi đã gặp được người thầy – người đã truyền cho em cảm hứng, động lực và giúp em phát triển khả năng của mình. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

Thank you teachers for teaching and leading me to be successful like today. Happy teachers day in Vietnam!

Cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ và dìu dắt em có được thành công như ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

My dear teachers, thank you for lighting up the dream fire in me. I love you teachers!

Các thầy cô thân mến, cảm ơn thầy cô đã thắp lên ngọn lửa ước mơ trong em. Em yêu thầy cô!

I have this day thanks to the teacher’s merit. I hope you are always happy and happy. Happy Teachers’ Day in Vietnam!

Em có được ngày hôm nay là nhờ công lao của thầy cô. Em mong thầy cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

Những lời chúc 20/11 hay nhất bằng tiếng Anh cho thầy cô giáo.

Thank you for teaching us how to read and write. Thank you for teaching us many good things. On November 20, I wish my teachers always success and happiness!

Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em cách đọc, cách viết. Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em nhiều điều hay. Nhân ngày 20-11, em kính chúc các thầy cô giáo luôn thành công và hạnh phúc!

Thank you teachers for always being the parents, the sibling, the friend who stayed by and followed over us. I hope I can continue to stick with you in the years to come. I love you so much!

Cảm ơn các thầy cô đã luôn là cha mẹ, là anh chị, là bạn bè ở bên và theo dõi chúng em. Em hy vọng em có thể tiếp tục gắn bó với thầy cô trong những năm tới. Em yêu thầy cô rất nhiều!

On November 20th, I wish teachers good health and success!

Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công!

Happy Vietnamese Teachers’ Day! We are grateful to you today and every day!

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Chúng em biết ơn thầy cô ngày hôm nay và mỗi ngày!

Happy Vietnamese Teachers’ Day! You are like a burning torch to light the way for us.

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Cô như ngọn đuốc cháy sáng dẫn đường cho chúng em vậy!

On the occasion of Teachers’ Day in Vietnam, we would like to send our best wishes to you. Wishing you a healthy and steady step on your career path.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Những lời chúc 20/11 hay nhất bằng tiếng Trung

1. 老师,祝您教师节快乐!

Lǎo shī, Zhù nín jiàoshī jié kuàilè

Chúc thầy cô ngày nhà giáo vui vẻ.

2. 在读书的道路上您为我点燃希望的光芒,丰富我的心灵,增添我的智慧,谢谢您,老师

Zài dúshū de dàolù shàng nín wèi wǒ diǎnrán xīwàng de guāngmáng, fēngfù wǒ de xīnlíng, zēngtiān wǒ de zhìhuì, xièxiè nín, lǎoshī

Trên con đường học tập, thầy cô đã thắp sáng những hi vọng cho chúng em, làm phong phú tâm hồn và tri thức của chúng em. Em cảm ơn cô nhiều!

3. Zhù lǎoshī néng měitiān yǒngyǒu yángguāng bān de xiàoróng, jiànkāng de shēntǐ, nín shì chuàngzào qíjī de láodòng zhě, shì nín bǔyùle wǒmen, wǒmen shēn shēn gǎnxiè nín!

Chúc thầy cô mỗi ngày đều mang trên môi nụ cười tươi như ánh mặt trời, mỗi ngày đều khỏe mạnh; Thầy cô là người sáng tạo nên kỳ tích, là người đã dạy dỗ chúng em nên người, chúng em chân thành cảm ơn thầy cô!

4. 对您的感激千言万语也无法表达,对您的祝福百千万年也不会改变,老师,祝您万事如意!

Duì nín de gǎnjī qiānyán wǎn yǔ yě wúfǎ biǎodá, duì nín de zhùfú bǎi qiān wàn nián yě bù huì gǎibiàn, lǎoshī, zhù nín wànshì rúyì!

Lòng biết ơn của em muôn ý ngàn lời không thể nói hết, lời cầu chúc của em mă dài tháng rộng mãi không thay đổi, thầy ơi, chúc thầy vạn sự như ý!

5. 桃李满天下,恩情似海深,祝老师身体健康!

Táolǐ mǎn tiānxià, ēnqíng sì hǎi shēn, zhù lǎoshī shēntǐ jiànkāng!

Hoa thơm khắp thiên hạ, ân tình sâu tựa biển, xin chúc thầy cô dồi dào sức khỏe!

Lời chúc 20/11 ngắn gọn hàm súc ý nghĩa gửi thầy cô giáo Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020, các bạn hãy gửi tới thầy cô giáo của mình những lời chúc bày tỏ tấm lòng tri ân, tôn sư trọng đạo.

Hải Đăng (tổng hợp)