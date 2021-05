Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp. Vậy nên từ 12h00 trưa nay 25/5, Hà Nội đề nghị dừng hoạt động của các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; dừng các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Nhiều phụ huynh cho rằng trước diễn biến khó lường của dịch bệnh thì việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội phải chăng cũng nên lùi thời gian để đảm bảo an toàn cho các em?

“Tâm lý học sinh và phụ huynh thì ai cũng muốn thi sớm để các con được nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng thực sự trước tình hình dịch bệnh với nhiều chùm ca bệnh lây lan thế này thì tôi rất bất an dù biết thành phố đã có phương án đảm bảo an toàn cho các con như phun khử khuẩn phòng thi, giãn cách, dùng khẩu trang, nước rửa tay...

Hiện nay nhiều địa phương như Thái Bình, Bắc Ninh cũng đã lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10. Nếu dịch bệnh tiếp tục với những diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các con tôi cũng mong muốn thành phố có thể lùi lịch tuyển sinh”, chị Hà Ánh Quyên (quận Bắc Từ Liêm) nói.

Lịch thi vào lớp 10 tại Hà Nội có thay đổi trước diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp?

Một số phụ huynh khác thì cho rằng ngành giáo dục đã “tính toán” cả rồi, nếu dịch bệnh quá căng thẳng thì chắc chắn sẽ sớm công bố phương án thi vào lớp 10 để thí sinh và phụ huynh yên tâm.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Trước tình hình mới, thành phố Hà Nội vẫn quyết định giữ nguyên lịch thi và số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 vào ngày 10 và 11/6”.

Trong đó, ngày 10/6, buổi sáng học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn Toán, còn sáng 11/6 học sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Học sinh làm bài thi các môn chuyên vào chiều 11/6 và sáng 12/6.

Vấn đề ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 các nhà trường vẫn sẽ triển khai bằng hình thức phù hợp, phân loại học sinh, chú trọng đến học sinh có học lực yếu, kém bảo đảm những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm chắc quy chế thi và nghiệp vụ làm thi, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, các điểm thi phải bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và những người tham gia.

“Trong kế hoạch thi và tuyển sinh năm nay cũng đã có phương án dự phòng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Chúng tôi cũng đã xây dựng và trình UBND thành phố phương án đối với học sinh là đối tượng F0, F1, F2 và các đối tượng khác đang được điều trị, cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch tại thời điểm kỳ thi diễn ra…”, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay.

Nhiều địa phương lùi lịch thi vào lớp 10



Bắc Giang : Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, tình hình trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Do đó, Sở lên phương án điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 đảm bảo an toàn chống dịch và kỳ thi diễn ra công bằng cho các thí sinh.



Theo đó, Sở GD&ĐT dự kiến điều chỉnh lịch thi chia thành 2 đợt: Đợt 1 sẽ tổ chức thi sau lịch đã công bố trong khoảng từ 7 đến 10 ngày cho thí sinh đủ điều kiện. Đợt 2, căn cứ tình hình cụ thể, lựa thời điểm phù hợp để tổ chức thi cho thí sinh còn lại, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.



Với học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, ngoài việc đăng kí dự thi trực tiếp, Sở GD&ĐT bổ sung thêm hình thức đăng kí dự thi trực tuyến.



Thái Bình : Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết trước ảnh hưởng của dịch bệnh Sở đã đề xuất với UBND tỉnh về việc lùi thời gian tuyển sinh lớp 10.



“UBND tỉnh Thái Bình đã đồng ý điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn. Tôi cho rằng đây là giải pháp kịp thời, thiết thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp mà học sinh trên địa bàn tỉnh đang phải tạm dừng đến trường 2 tuần nay. Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 với trường chuyên được lùi từ ngày 27-28/5 sang ngày 5-6/6”.



Vĩnh Phúc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.



Theo đó, thay vì lịch thi diễn ra trong các ngày từ mùng 4-6/6 như hướng dẫn ban đầu, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 được thông báo lùi lại 4 ngày, sẽ diễn ra vào các ngày 8-10/6.



Hải Dương: Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2021-2022 tại Hải Dương diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi lùi một tuần so với kế hoạch.

Hà Nội: Từ 12h00 trưa 25/5 tạm dừng hoạt động nhà hàng ăn uống, cắt tóc, gội đầu Từ 12h00 trưa 25/5, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ ở Hà Nội chỉ được phép bán hàng mang về; không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người.

Hoàng Thanh