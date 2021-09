Học sinh TP.HCM được miễn học phí

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã thông tin về việc miễn học phí cho học sinh thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết UBND thành phố đồng ý miễn học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho tất cả học sinh để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh. Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin trong chương trình và cho biết việc này được áp dụng với hệ thống trường công lập.

Theo ông Hiếu, miễn học phí thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do đó để học sinh không phải đóng học phí, thành phố sẽ thực hiện cấp bù bằng ngân sách. Ở các trường ngoài công lập (tư thục, quốc tế), học phí do nhà trường thoả thuận với phụ huynh.

Sở GD&ĐT đã trao đổi với các trường từ đầu năm học, đề nghị không tăng học phí nhưng nhiều trường vẫn đề xuất tăng 5 - 10%. Lý do trường đưa ra là nhiều chi phí phát sinh khi duy trì việc dạy học trong bối cảnh dịch bệnh, chi phí giữ chân giáo viên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho rằng, việc này họ có cơ sở pháp lý nhưng xét về tính nhân văn, tăng học phí lúc này là phản cảm, không thể hiện sự chia sẻ với người dân.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, thành phố xác định dạy và học trực tuyến trong học kỳ 1 nhưng việc này gặp nhiều khó khăn, nhiều học sinh không có thiết bị. Ngành giáo dục kêu gọi người dân có điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay cũ, không có nhu cầu sử dụng chia sẻ với học sinh. Đầu mối tiếp nhận việc này là các các trường học.

Cũng theo người đứng đầu ngành GD&ĐT thành phố, hiện nay, 80% giáo viên đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Sở đang có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 tuổi trở lên. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, giáo viên và học sinh được tiêm ngừa đầy đủ thì có thể tổ chức dạy học tập trung tại trường.

Ảnh minh họa

Không chỉ TP.HCM, năm học 2021 - 2022, học sinh bậc THPT ở Hải Phòng sẽ được miễn 100% học phí. Trước đó, năm học 2020 - 2021, địa phương này cũng miễn học phí cho học sinh mầm non và THCS. Lộ trình này được thực hiện theo nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua cuối năm 2019.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng diễn ra trong tháng 8 vừa qua cũng đã thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của Covid-19. Theo đó, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân TP quy định.

Hoàng Thanh