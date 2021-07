Hé lộ thủ khoa các khối A,B,C,D trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thủ khoa khối A là nam sinh Hải Phòng, thủ khoa khối B là nữ sinh Hà Tĩnh, thủ khoa khối C là nữ sinh Nghệ An và Khánh Hòa và thủ khoa khối D là một thí sinh của tỉnh Kon Tum.

Thủ khoa khối A là một nam sinh trường làng

Đạt tổng điểm 29,55 (Toán 9,8 - Lý 9,75 - Hóa 10), Trần Cao Sơn, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hùng Thắng (Hải Phòng) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Điểm thi các môn thi khác của Sơn lần lượt là: Sinh học 6,25 điểm, ngoại ngữ 7,4 và ngữ văn 6 điểm.

Nam sinh Hải Phòng cho biết nguyện vọng của em là theo học Khoa Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội bởi đây là niềm đam mê của em.

Mục tiêu sắp tới của Sơn là ghi tên mình vào lớp kỹ sư tài năng nên em sẽ tiếp tục ôn luyện nhiều hơn nữa.

Trần Cao Sơn - thủ khoa khối A

Thủ khoa khối B đầu quân trường ĐH Y Hà Nội

Thủ khoa khối B năm nay là thí sinh Võ Thị Kim Anh - nữ sinh THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nữ sinh này đạt 3 điểm 10 môn Toán, Hóa học, Sinh học.

Điểm thi các môn thi khác của Kim Anh cũng rất tốt. Cụ thể, điểm thi môn Vật lý là 7,25 điểm, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên đạt 9,08 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em đạt 8,6 điểm.

Trở thành thủ khoa khối B năm nay, Kim Anh thừa nhận số điểm mình đạt được một phần cũng do may mắn. “Khi làm bài thi có 1-2 câu trong đề thi Toán em còn chút lưỡng lự, chưa quá chắc chắn, tuy nhiên rất may mắn khi phán đoán chính xác. Hai bài thi môn Hóa học và Sinh học thì em không gặp khó khăn trong quá trình làm bài” - Kim Anh cho biết.

Ước mơ của Kim Anh là trở thành một bác sĩ để có thể giúp đời, giúp người đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, Với kết quả này, Kim Anh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

Võ Kim Anh - thủ khoa khối B

Đồng thủ khoa khối C đạt 29,25 điểm

Theo dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT công bố, có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất của khối C, cùng đạt 29,25 điểm.

Đó là thí sinh Đinh Thị Kim Ngân của Nghệ An, đạt điểm 9,5 ở môn ngữ văn, 10 điểm môn lịch sử và 9,75 điểm môn địa lý. Các môn thi còn lại Kim Ngân cũng đạt điểm khá cao, với Toán là 8,2 điểm, Giáo dục công dân 9,75 và tiếng Anh là 8,8 điểm.

Một thí sinh của Khánh Hòa cũng đạt mức điểm này với 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý.

Đinh Thị Kim Ngân - một trong những thủ khoa khối C

Thủ khoa khối D đến từ Kon Tum với 29,15 điểm

Một thí sinh có SBD 36000400 thuộc Hội đồng thi tỉnh Kon Tum đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D01 (Toán, Văn, tiếng Anh) của cả nước với tổng điểm là 29,15.

Trong đó điểm thi tiếng Anh đạt 10 điểm, 9,75 điểm môn Ngữ văn và 9,4 điểm môn Toán.

Không chỉ đạt điểm cao các môn xét tuyển đại học, thí sinh này cũng đạt mức điểm cao ở bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội dùng để xét tốt nghiệp với 9,5 điểm môn Giáo dục công dân, 8,75 điểm môn Địa lý, 6,5 điểm môn Lịch sử.

Kế tiếp ngay sau thủ khoa tỉnh Kon Tum là 2 á khoa đến từ Hội đồng thi TP Hà Nội với 29,10 điểm.

Hoàng Thanh