Giáo viên mầm non nhận trông nhóm trẻ tại nhà trong mùa dịch có đúng luật?

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hơn 20 tỉnh thành đã chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Tuy nhiên, nhóm học sinh mầm non và tiểu học gặp phải vấn đề khó khăn khi ở nhà trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm.

Có con 3 tuổi học một trường mầm non ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chị Hà Anh cho biết khi có lịch cho các con tạm dừng đến trường thì điều chị lo lắng nhất là việc ai trông con để đi làm.

"Cùng thời điểm đó, trên group của tòa nhà nơi gia đình tôi sinh sống cũng có mấy cô giáo mầm non bắt đầu chiêu sinh. Các cô nói sẽ nhận trông giúp, chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc bé, cho bé ăn, chơi với bé từ 7h sáng đến 6h chiều với giá là 300.000 đồng/ngày đã bao gồm cả giờ nghỉ trưa.

Ông bà đã già yếu cả nên không nhờ được, tìm giúp việc mà tìm gấp quá cũng không có người nên vợ chồng tôi bàn nhau đồng ý giá đó để có người trông con và con được chơi với bạn bè để bố mẹ yên tâm đi làm.

Tôi từng nghĩ đến việc phòng dịch bệnh nhưng chỉ biết hi vọng là con mình may mắn không tiếp xúc với ai bị nhiễm bệnh chứ cũng không có lựa chọn nào khác", chị Hà Anh nói.

Một số người nhận là giáo viên mầm non đăng nội dung nhận trông trẻ mầm non tại nhà trên mạng xã hội.

Cùng cảnh ngộ như nhiều phụ huynh khác, anh Phạm Tiến Thắng (quận Hà Đông, Hà Nội) lên nhóm “tìm người trông trẻ khu vực Hà Đông” để tìm người trông con giúp.

“Nhóm này khá đông, đa số là những cô giáo “thất nghiệp” mùa dịch nên gom trẻ để trông. Giá trung bình là 200.000 đồng/ngày/ trẻ. Ở đó cô giáo cam kết sẽ trông bé, cho bé ăn uống cả bữa sáng, bữa trưa, bữa phụ.

Ngoài ra, các bé còn được dạy một số nội dung hợp với lứa tuổi. Vợ chồng đều không xin nghỉ làm được, nhà có 2 đứa đều ở tuổi mầm non nên tôi biết giá hơi cao nhưng cũng phải tìm lớp gửi con để còn đi làm”, anh Thắng cho hay.

Nhiều người cho rằng việc các giáo viên mầm non gom trẻ để trông mùa dịch là vi phạm quy định phòng dịch vì trông trẻ ở nhà không đảm bảo các tiêu chí về độ an toàn. Đó là chưa kể việc gom trẻ như vậy rất có thể làm lây lan dịch bệnh, lúc đó thì hậu quả khôn lường.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chủ động cho tất cả các trường học trên địa bàn trong đó có cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục hay nhóm trẻ nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nếu tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trông nhóm trẻ là không đúng quy định và sẽ phải chịu trách nhiệm với việc đó”.

Theo quy định hiện hành, việc thành lập các cơ sở trông giữ trẻ phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ. Điều 12 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT quy định, việc thành lập nhóm trẻ, trường mẫu giáo độc lập phải đáp ứng những điều kiện sau:



Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình; Có giáo viên đạt trình độ; Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đúng quy định (phải có bếp ăn riêng, diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đảm bảo ít nhất 1,5 m2/ trẻ; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh ít nhất 0,4 m2/ trẻ...).

Khi có đầy đủ các điều kiện trên, cá nhân có ý định thành lập nhóm trẻ phải gửi hồ sơ xin thành lập tới UBND cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định cấp phép hay không trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của Phòng GD&ĐT, nơi có cơ sở trông giữ trẻ.



Điều 34 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sửa chữa, làm sai lệch hoặc giả mạo giấy tờ để được phép thành lập cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; Sử dụng kinh phí của cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không đúng quy định của pháp luật; Hoạt động mà không đăng ký thành lập hoặc không có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật…



Như vậy, cơ sở trông giữ trẻ cần phải đăng ký thành lập thì mới được phép hoạt động. Tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện thành lập, hoạt động của cơ cở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em sẽ bị xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn bị buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.



Bên cạnh đó, khi gửi con ở những cơ sở trông giữ trẻ tự phát không đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ giáo viên sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, phụ huynh cần thận trọng, có kế hoạch trông giữ trẻ để đối phó với tình hình bệnh dịch có thể kéo dài, không nên tùy tiện gửi con ở những nơi không đảm bảo kẻo "tiền mất, tật mang".

Hoàng Thanh