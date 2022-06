Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi tốt nghiệp THPT 2022. Đề thi bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12.

Sáng 8/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nói về việc tổ chức thi tốt nghiệp năm nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản ổn định như năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, phụ trách các vấn đề chung về chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi; chịu trách nhiệm về đề thi; Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi… UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương.

Được biết, đối với công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi thực hiện nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi: biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi.

Bộ GD&ĐT thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi. Đề thi bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới; đến tháng 6/2022 cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác đề thi; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là lựa chọn và nhập dữ liệu vào ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện nghiêm.

Đối với công tác ra đề thi, Bộ GD&ĐT hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi.

Bộ GD&ĐT đồng thời thực hiện hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của Kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Cục Quản lý chất lượng đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra thử phần mềm hỗ trợ ra đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bộ GD-ĐT lưu ý, trước khi in sao, cần kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi; thành phần cán bộ thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi; Hội đồng thi bố trí 1 cán bộ giám sát tại vòng 2 khu vực in sao đề thi.

Khi hoạt động in sao đề thi đang diễn ra, cần kiểm tra biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi và việc bố trí, thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tại vòng 3 (vòng bảo vệ ngoài) khu vực in sao đề thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Bộ GD-ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra ở tất cả khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra đột xuất tại một số hội đồng thi, điểm thi khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm; xây dựng các phương án dự phòng xử lý tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ thành lập 63 đoàn công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi của một số Sở GD-ĐT.

Cũng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, tại 63 tỉnh, thành sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo,… Trong đó, với công tác coi thi, thành lập đoàn thanh tra công tác tổ chức coi thi, gồm trưởng đoàn, thư ký và các tổ thanh tra.

Không cần xác nhận nhập học sớm



Năm nay, các trường đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình chung của Bộ GD-ĐT mà chỉ được phép công bố và tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.



Thí sinh đã dự tuyển vào các trường theo phương thức xét tuyển sớm vẫn tiếp tục phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và sẽ được công nhận trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất.



Việc đăng ký tất cả nguyện vọng bằng mọi phương thức lên hệ thống nhằm giảm thiểu thí sinh ảo. Hệ thống của Bộ sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đã trúng tuyển các nguyện vọng cao hơn.



