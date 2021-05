Lịch nghỉ học của học sinh 12 tỉnh thành để phòng chống Covid-19 [CẬP NHẬT]

Thái Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu tạm thời chưa thực hiện các hoạt động tập trung toàn trường.

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hưng Hà, những học sinh đang thực hiện việc cách ly tại gia đình tạm thời không đến trường cho đến khi ngành Y tế có kết quả xét nghiệm.

Bắc Giang: Học sinh đi học từ 5/5

Ngày 3/5, Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang yêu cầu hiệu trường các trường mầm non, tiểu học, THCS, chủ các cơ sở mầm non độc lập, tư thục nghỉ học từ ngày 04/5/2021 đến khi có thông báo mới. Riêng lớp 9, các trường THCS tổ chức cho học sinh học trực tuyến.

Mới đây, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), từ ngày 5/5, học sinh mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học bình thường.

Hải Dương: Học sinh nhiều trường nghỉ học

Bắt đầu từ 4/5, huyện Thanh Miện cho học sinh/trẻ nghỉ học đối với các trường: THCS Thanh Giang, Mầm non Hồng Phong, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong, Mầm non Chi Lăng Nam, Mầm non Tứ Cường.

Sóc Trăng: Một số học sinh phải cách ly tại nhà

Học sinh đi học bình thường từ ngày 5/5, trừ những học sinh đến quận Bình Tân (TP.HCM) và 6 tỉnh, thành khác là nơi đang xảy ra dịch bệnh Covid-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Lai Châu: Huyện Tân Uyên cho học sinh nghỉ 3 ngày

Theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Uyên, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên, cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học 3 ngày, từ 4/5 đến hết ngày 6/5.

Quảng Nam: Cho học sinh đi học trở lại

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam ra công văn hỏa tốc cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, sau 1 ngày thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, sáng nay 5/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại.

Đà Nẵng: Nghỉ học từ 4/5, chủ động học trực tuyến

Đà Nẵng có Công văn số 2582/UBND-KGVX ngày 3/5/2021 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ 4/5 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị, trường học chủ động thực hiện kế hoạch dạy - học trực tuyến, hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên hoàn thành chương trình học tập, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II và các kỳ thi khác.

Hà Nội: Nghỉ học từ 4/5 tới khi có thông báo mới

Chiều 3/5, Hà Nội có công văn thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX; trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP Hà Nội tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 04/5 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Học sinh nhiều tỉnh thành đã nghỉ học để phòng chống Covid-19 (ảnh minh họa)

Hà Nam: Học sinh nghỉ học tới 9/5

Hà Nam đã có thông báo về việc cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Nam, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Nam đã đồng ý với phương án của Sở GD-ĐT tỉnh này, tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Trong thời gian nghỉ học, các nhà trường sẽ thực hiện dạy online để bảo đảm thi cuối năm, thi tốt nghiệp.

Vĩnh Phúc: Học sinh nghỉ đến hết 8/5

Ngày 2/5, Vĩnh Phúc có văn bản cho phép học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến hết ngày 8/5.

Quyết định trên áp dụng với tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học.

Hưng Yên: Học sinh huyện Phù Cừ nghỉ học cho tới khi có thông báo mới

Sở GD&ĐT đã có công văn nêu rõ: các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phù Cừ cho học sinh dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho đến khi có thông báo mới; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh có biện pháp hỗ trợ tối đa giúp học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học.

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn lại tổ chức dạy học bình thường nhưng phải đảm bảo tuyệt đối yêu cầu phòng, chống dịch.

Yên Bái: Học sinh một số khu vực nghỉ học tới 9/5

Chiều 3/5, UBND tỉnh Yên Bái có thông báo cho phép học sinh các cấp tại TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và Trấn Yên tạm dừng đến trường đến hết ngày 9/5. Các địa phương không nằm trong diện trên vẫn đi học bình thường từ ngày 4/5.

Trong khi đó học sinh, sinh viên TP.HCM sẽ trở lại trường từ hôm nay 4/5. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tích cực rà soát các điều kiện, biện pháp, phương án phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ giáo viên, học sinh, cán bộ công nhân viên thực hiện khai báo y tế. Các đơn bị nắm chắc tình hình các cá nhân đi ra ngoài thành phố trong thời gian nghỉ lễ.

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất lịch nghỉ học phòng chống Covid-19 của học sinh các tỉnh thành ngay khi có thông báo chính thức.

Mời bạn đọc bấm F5 để xem thông tin mới nhất!

Thích ứng khẩn cấp trước dịch bệnh, phụ huynh Hà Nội cuống cuồng tìm người trông con Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học dẫn tới các bậc phụ huynh phải khẩn cấp tìm người trông con để nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt và đảm bảo công việc.

Ngọc Khánh (tổng hợp)