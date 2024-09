Cô giáo xin phụ huynh mua laptop: Tôi bị phụ huynh phản ánh vì không nhận tiền

"Tôi xin laptop vì nghĩ rằng đấy là... xã hội hoá giáo dục"

Sáng 30/9, cô Trương Phương Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM đã có chia sẻ với P.V VietNamNet về việc xin phụ huynh tiền mua laptop.

Mở đầu, cô Hạnh nói, hiện nay có những thông tin được đăng tải trên báo chí chưa đúng sự thật, việc này làm cuộc sống của cô đảo lộn.

"Đặc biệt là thông tin nói rằng tôi xin laptop không được nên không soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Thậm chí, tài khoản ngân hàng của tôi cũng bị lộ, được đưa lên mạng, một số người chuyển vài ngàn đồng cho tôi cùng những lời lẽ xúc phạm, chửi bới" - cô Hạnh nói.

Về sự việc vừa qua, cô Hạnh cho biết, cô là chủ nhiệm lớp 4/3, có 38 học sinh. "Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi nói rõ không thu quỹ lớp vì việc này rất rắc rối và sai quy định. Cũng tại cuộc họp, tôi kể rằng, năm trước bị mất máy tính ở trên trường, việc này đã báo với nhà trường nhưng ban giám hiệu không có động thái gì. Lớp 4/3 đã có tivi từ năm trước nên tôi mới xin phụ huynh, các mạnh thường quân hỗ trợ mua laptop để giảng dạy vì nghĩ rằng đây là xã hội hoá giáo dục"- cô Hạnh kể.

Cô Trương Phương Hạnh. Ảnh: Lê Huyền

Cũng theo cô Hạnh, sau đó bà Ngân - hội trưởng phụ huynh nói rằng phải thu quỹ lớp, nên các phụ huynh trong lớp bàn nhau thu 200.000 đồng hay 300.000 đồng. Cuối cùng các phụ huynh thu 500.000 đồng/người. Hội trưởng phụ huynh thu tiền và nói sẽ trích ra cho cô từ 5-6 triệu đồng để mua laptop.

"Phụ huynh nói giao cô chủ nhiệm giữ tiền quỹ, sau đó bàn giao cho tôi 14,5 triệu đồng. Tôi có nhắn trên nhóm lớp rằng đã thu được 29 phụ huynh với số tiền 14,5 triệu, trích đóng quỹ khuyến học 500.000 đồng, ủng hộ bảo mẫu 300.000 đồng".

Về việc mua laptop, cô Hạnh cho biết, cô có đi xem thì có 2 loại, giá 5,5 triệu và 11 triệu, nên xin phụ huynh 6 triệu, số tiền còn lại cô sẽ tự bỏ ra.

Về lý do nói "laptop này là của cô", cô Hạnh cho rằng, các năm trước có xin mua vật dụng như máy in, micro... kết thúc năm đều để lại trên lớp, sau đó có phụ huynh đòi lại. Nhưng laptop thì khác, do có lưu nhiều dữ liệu cá nhân nên cô nghĩ rằng laptop là của mình.

Sau đó cô Hạnh chủ động gặp hiệu trưởng, thầy có khuyên cô rằng đừng nhận tiền mua laptop vì “không đáng bao nhiêu, gây ra tai tiếng”.

"Tôi nói với thầy hiệu trưởng rằng, xã hội hoá giáo dục, phụ huynh hỗ trợ thì mình nhận. Nhưng trước ý kiến của thầy, tôi sẽ không nhận hỗ trợ này. Vì vậy, trên nhóm phụ huynh của lớp, tôi mở bình chọn về việc đồng ý, không đồng ý. May mắn có 3 phụ huynh không đồng ý, đây là cớ để tôi không nhận số tiền này. Sau đó tôi có nhắn trên nhóm của lớp là không nhận laptop"- cô Hạnh nói.

"Tôi sẽ tìm lại danh dự cho mình"

Nhìn nhận lại sự việc, cô Hạnh cho rằng: "Tôi bị phụ huynh phản ánh đổi chủ nhiệm là do tôi không nhận tiền, nên phụ huynh mới nghĩ rằng tôi dỗi".

Theo cô Hạnh, xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop là không đúng quy định. Bản thân cô đã nhận thức được việc này bằng cách không nhận sự hỗ trợ.

Về nội dung tại sao lại truy hỏi “phụ huynh này là của học sinh nào”, cô Hạnh cho rằng, lớp có 38 học sinh, trong khi nhóm phụ huynh trên Zalo có 47 người, vì vậy cô mới hỏi là phụ huynh của học sinh nào.

"Tôi xin nhắc lại rằng, xin laptop vì nghĩ rằng đấy là xã hội hoá, chứ không khó khăn về kinh tế. Những năm trước, tôi cũng đã nhiều lần ủng hộ học sinh, thậm chí tặng các em điện thoại để học online" - lời cô Hạnh.

Nữ giáo viên mong mọi việc sớm được làm rõ để giải toả khúc mắc, vì việc này ảnh hưởng tới sức khoẻ, tinh thần của mình. Mặt khác đây là danh dự, do vậy cô sẽ đi đến cùng để lấy lại danh dự cho bản thân.

Sáng 30/9, Trường Tiểu học Chương Dương có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức. Theo đó, cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, kiêm khối trưởng khối 4 bị tạm đình chỉ 15 ngày. Lý do để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật.

Về việc bị đình chỉ, cô Hạnh nói: "Tôi đã công tác 30 năm trong ngành, nên có thể nghỉ hưu luôn cũng được nhưng việc đình chỉ rất áp lực, vì vậy phải vững vàng để vượt qua”.