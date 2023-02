Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng trong nước 'hụt hơi', mất mốc 67 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 25/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h24' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h20' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 25/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 18-25/2

Chốt phiên giao dịch 24/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,15 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 25/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.642 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (25/2) được giao dịch quanh mốc 23.600 đồng/USD (mua vào) và 23.970 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h39' hôm nay (ngày 25/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.811,2 USD/ounce, giảm 3,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.817,2 USD/ounce, tăng 1,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 25/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 52,34 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.815 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.816 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng

Các báo cáo kinh tế làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể duy trì chiến dịch tăng lãi suất trong suốt mùa hè. Dự kiến, cơ quan quản lý tiền tệ nước này sẽ có 2 đợt tăng lãi suất 0,25% vào tháng 3 và tháng 5 tới. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, Fed có khả năng tăng một đợt lãi suất vào tháng 6.

Bà Loretta Mester, Chủ tịch Fed Cleveland cho biết, lạm phát vẫn còn quá cao, Fed sẵn sàng tăng lãi suất. Trước đó, Fed đã tăng lãi suất chính sách thêm 4,5% kể từ tháng 3 năm ngoái từ mức gần bằng 0 lên mức 4,5%-4,75%.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai định giá, lãi suất đạt 5,34% vào tháng 7 và duy trì trên mức 5% trong cả năm.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, đạt mốc 104,60. Chỉ số đồng USD ổn định, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người mua nắm giữ đồng tiền khác.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters cho biết, vàng có thể thử ngưỡng hỗ trợ 1.830 USD/ounce.

Theo triển vọng tháng 3 của Bloomberg Intelligence, giá vàng có khả năng đạt 2.000 USD/ounce trong năm nay khi nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Bart Melek, Giám đốc hàng hóa Ngân hàng TD Securities dự báo, giá vàng vẫn có thể đạt mức giá 2.000 USD/ounce vào cuối năm hoặc đầu năm 2024.

Duy Anh