Giá vàng hôm nay 23/3: Tăng đột biến sau quyết định của Fed

Tuy nhiên, vàng vẫn có khả năng tăng mạnh khi thị trường tài chính chưa thoát được khủng hoảng và về dài hạn vàng có xu hướng đi lên khi Mỹ đảo chiều chính sách sau một năm thắt chặt tiền tệ.

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 23/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h56' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h49' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 23/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 16-23/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.450.000 đồng/lượng - 67.170.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.45.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.450.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.500.000 đồng/lượng - 67.100.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 23/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.615 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (23/3) được giao dịch quanh mốc 23.330 đồng/USD (mua vào) và 23.700 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h12' hôm nay (ngày 23/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.970,8 USD/ounce, tăng 27,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1988,8 USD/ounce, tăng 42,8 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 22/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.943 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.946 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/3 cao hơn khoảng 6,5% (119 USD/ounce) so với cuối năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/3.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục lao dốc dù đồng USD cũng giảm giá. Giới đầu tư không còn đổ xô tìm đến vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ với kỳ vọng cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ đã được kiểm soát.

Từ mức 2.010 USD/ounce vào tuần trước, giá vàng đã xuống chỉ còn 1.943 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh. (Ảnh: HH)

Vàng giảm cho dù đồng USD cũng suy yếu.

Mặt hàng kim loại quý giảm giá chủ yếu do giới đầu tư toàn cầu không còn đổ xô vào các loại tài sản có độ an toàn cao gồm vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ. Dòng tiền đã đổ sang một số loại tài sản có độ rủi ro cao hơn trong đó có cổ phiếu.

Thị trường tài chính Mỹ và thế giới ổn định trở lại và dường như đã vượt qua được tình trạng hỗn loạn sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ đã có những động thái kịp bảo vệ tài sản của người gửi tiền tại 2 ngân hàng phá sản: Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Cuộc khủng hoảng tại ngân hàng lớn thứ 2 Thuỵ Sĩ Credit Suisse cũng đã được kiểm soát sau khi sáp nhập vào UBS.

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc khủng hoảng ngân hàng đã qua đi. Và rằng, đây không phải là một cuộc khủng hoảng tín dụng.

Vàng giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen khẳng định lĩnh vực ngân hàng của Mỹ đang ổn định sau vụ sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank thời gian gần đây.

Tuy nhiên, nhiều người không tin rằng điều tồi tệ đã qua đi. Nhiều người thận trọng và chờ đợi xem cơ quan chức năng các nước có dập tắt thành công một cuộc khủng hoảng đang manh nha hay không.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính còn bất ổn khi Thương vụ UBS tiếp quản Credit Suisse sẽ dẫn đến việc 17,3 tỷ USD trái phiếu cấp 1 bổ sung (AT1) bị ghi giảm giá trị xuống còn 0 đồng. Một số người đang cân nhắc khởi kiện.

Giờ đây, xu hướng của đồng USD cũng như giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách của Fed trong thời gian tới. Đây cũng là quyết định khó khăn đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Về dài hạn, vàng được dự báo tích cực. Mặt hàng kim loại quý được cho là còn dư địa để tăng trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới còn nhiều bất ổn và Mỹ sẽ khó lòng kéo lãi suất lên cao nữa.

Trên CNBC, đại diện CMC Markets dự báo giá vàng sẽ sớm đạt tới vùng 2.500-2.600 USD/ounce.

