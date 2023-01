Giá vàng hôm nay 23/1: Cảnh báo nhiều rủi ro

Giá vàng trong nước hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 19/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,7 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng SJC từ 16-23/1

Tỷ giá trung tâm ngày 19/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.605 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.425 - 23.795 đồng/USD.

Các nhà phân tích cảnh báo rủi ro khi niềm tin thị trường vàng đang đi xuống. (Ảnh: Nhật Sinh)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h28' hôm nay (ngày 23/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.932,7 USD/ounce, tăng 6,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.950,5 USD/ounce, tăng 23,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.926 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.927,3 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng 12,8 triệu đồng/lượng.

Đà tăng giá đáng kể của vàng trong thời gian qua chứng tỏ giá vàng đang đạt mức kháng cự khá an toàn. Điều đó giúp tâm lý nhà đầu tư càng trở nên lạc quan hơn với thị trường vàng. Tuy nhiên, các nhà phân tích không ngừng cảnh báo, nhà đầu tư không nên chạy theo giá vàng tăng cao, bởi có thể gặp nhiều rủi ro.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích đánh giá, vàng vẫn tiếp tục có chiều hướng tăng giá. Tuy nhiên, Kitco News cho biết, phần lớn các nhà phân tích đứng ngoài cuộc vì họ cho rằng thị trường vàng đang thu hút nhà đầu tư quá mức.

Đồng thời, cuộc khảo sát của Kitco News cho hay, tâm lý lạc quan hơn của nhà đầu tư bán lẻ về giá vàng trong tuần tới, nhưng tỷ lệ tham gia khảo sát của nhà đầu tư thấp, chứng tỏ niềm tin thị trường vàng đang đi xuống.

Colin Cieszynski, Giám đốc Chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết, mặc dù về dài hạn giá vàng có chiều hướng khá tích cực, nhưng có thể giá sẽ dừng tăng trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, Sean Lusk, đồng Giám đốc Bảo hiểm rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết nhà đầu tư không nên đứng ngoài khi giá vàng đang tăng mạnh. Ông cho hay, những bất ổn kinh tế Mỹ xoay quanh lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang mang lại nhiều lợi ích cho vàng.

Dự báo giá vàng

Tuần qua, 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 8 nhà phân tích, tương đương 44% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Đồng thời, 4 nhà phân tích, tương đương 22% cho rằng giá sẽ giảm trong tuần tới và 6 nhà phân tích, tương đương 33%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 783 phiếu bầu trong các cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News cho thấy, 500 người được hỏi, tương đương 64%, trông đợi vàng tăng giá, 169 người khác, tương đương 22%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 114 người, tương đương 15%, cho rằng giá đi ngang trong thời gian tới.

Ngọc Cương