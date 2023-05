Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC bán ra tăng mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 20/5, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h28' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h41' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.700.000 đồng/lượng 67.420.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.700.000 đồng/lượng 67.400.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.700.000 đồng/lượng 67.420.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.700.000 đồng/lượng 67.300.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 20/5

Biểu đồ giá vàng SJC từ 13-20/5

Chốt phiên giao dịch 19/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,65 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,15 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 18/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.680 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (18/5) được giao dịch quanh mốc 23.290 đồng/USD (mua vào) và 23.660 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 10h06' hôm nay (ngày 20/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.977,6 USD/ounce, tăng 15,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.000,3 USD/ounce, tăng 37,3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 20/5, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 11,02 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay 19/5 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.962 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.963 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tuần. Chỉ số USD yếu hơn và giá dầu thô ổn định tác động tới kim loại quý.

Giá vàng thế giới tăng trở lại. (Ảnh:KT)

Ông Lorie Logan, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas, cho biết, lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt đủ nhanh để cho phép Fed tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6/2023. Theo các quan chức của Fed, vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động đầy đủ của việc tăng lãi suất.

Thị trường đang dự đoán xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng Sáu là 82%.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đều đưa ra những bình luận lạc quan về việc hoàn tất một thỏa thuận trước ngày 1/6 liên quan tới nợ công.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo xu hướng nhu cầu hàng quý, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho hay, tổng nhu cầu vàng trong quý I/2023 giảm 13% so với quý I/2022, xuống 1.081 tấn.

Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade cho biết, vàng đã giảm xuống dưới 2.000 USD/ounce. Bất kỳ bình luận nào của quan chức Fed liên quan đến lạm phát từ nay đến cuộc họp tháng 6/2023 cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không giữ được mức 1.950 USD/ounce, vàng có nguy cơ thua lỗ nhiều hơn.

Chuyên gia tài chính Ross Norman cho rằng, việc vàng không giữ được hỗ trợ kỹ thuật trung bình trong 50 ngày có thể sẽ xảy ra xu hướng giảm giá trong thời gian tới.

Duy Anh